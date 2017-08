Paavo Castrén puhuu Otto Mannisen juhlassa huomenna

Otto Mannisen Seura ry järjestää Otto Mannisen syntymän 145-vuotisjuhlan huomenna sunnuntaina 13. elokuuta Kangasniemi-salissa. Juhlapuhujana on professori, emeritus Paavo Castrén. Hänen aiheenaan on savolaiset Homeros-kääntäjät: K.A.Gottlund, Otto Manninen ja Paavo Castrén.

Juhlaesitelmän pitää kirjallisuudentutkija, FT Hanna Karhu. Hänen aiheenaan on Otto Mannisen julkaisemattomien runojen luonnokset. Juhla jatkuu kahvilla ja tutustumisella Otto Mannisen näyttelyyn kunnantalon aulassa.

Otto Mannisen Seura ry järjestää Oton iltamat tänään lauantaina 12. elokuuta Otto Mannisen koululla. Iltamat alkaa kevyellä kesäisellä ruokailulla. Tilaisuudessa kuullaan Otto Mannisen kotipaikan Rasikankaan historiaa ja elämää professori Simo Hokkasen kertomana.

Iltamissa esitetään videokoosteita Teatteri Ilonan esittämästä Otto Mannisen elämään perustuvasta Runonmittaaja-elokuvasta, ja iltamiin osallistuvilla on mahdollisuus tutustua Otto Mannisen tuotantoon Kangasniemen kulttuuripolku-hankkeen myötä. Iltamissa lauletaan myös yhteislauluja. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

