Kalevi Tiitinen Kangasniemen Kunnallislehden päätoimittajaksi

Tiitinen on kokenut journalisti. Hän on toiminut aikaisemmin toimittajana ja päätoimittajana Keskisuomalainen Oyj:n lehdissä muun muassa Äänekoskella. Viimeiset puolitoista vuotta Tiitinen on työskennellyt Kunnallislehdessä toimittajana.

Nykyinen päätoimittaja Timo Ruotsalainen jää eläkkeelle. Hänen viimeinen työpäivänsä Kangasniemellä on 29. elokuuta.