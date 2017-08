Koulutielle käy 44 uutta ekaluokkalaista

Koulut alkavat tänään laajalti ympäri Suomea. Etelä-Savossa peruskoulunsa aloittaa tänä syksynä 1379 oppilasta. Kangasniemellä koulutielle lähtee 44 uutta ekaluokkalaista. Viime vuoteen verrattuna koulutyönsä aloittaa paikkakunnalla nyt kuusi lasta vähemmän.

– Suhteellinen vaihtelu voi olla hyvinkin suurta, jos vertaa edellisvuosiin. Kokonaisuutenahan kuitenkin trendi on se, että lasten määrä paikkakunnalla on vähenemässä tulevaisuudessa, joka taas heijastuu alueen kouluihin tulevina vuosina, sanoo Kangasniemen sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jari Karttunen.

Peruskoululaisia Kangasniemen kunnan alueella on syksyllä kaiken kaikkiaan 477. Uusia koululaisia saadaan eniten Kalliolan kouluun, jossa ensimmäisen luokan aloittaa 30 oppilasta. Vuojalahden koulussa koulutyönsä aloittaa kaksi koululaista, Äkryssä ja Koittilassa kolme. Otto Mannisen koulussa ensimmäisen luokan aloittaa nyt kuusi oppilasta.

Esiopetuksessa paikkakunnalla aloittaa 48 lasta. Kun esiopetusta aiemmin oli tarjolla maanantaista torstaihin, pidetään esiopetusta jatkossa viitenä päivänä viikossa. Esiopetuksen tehtävänä on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä ja sitä järjestetään paikkakunnan alakouluilla.

– Esiopetusta ei ole kuitenkaan laajennettu, vaan tunnit rytmitettiin 1–2-luokkien mukaisesti viidelle päivälle, kertoo Karttunen.

Kangasniemen lukiossa aloittaa 28 uutta ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Kasvua viimevuotiseen verrattuna on seitsemän uuden lukiolaisen verran.

– Nyt on ollut huomattavaa lisäystä ja kiinnostusta. Muutama ulkopaikkakuntalainenkin on aloittajissa mukana, opiskelijoita tulee esimerkiksi Toivakan suunnalta, iloitsee kunnan yläkoulun ja lukion rehtori Merja Mälkki.