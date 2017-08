Kunnan asettama haastatteluryhmä on kutsunut haastatteluihin kuusi kunnanjohtajaksi hakenutta. Haastattelukutsun ovat saaneet Tuusniemen vs. kunnanjohtaja Nina Kivi, Riihimäen kaupungin vs. sivistysjohtaja Pasi Koistinen, Vesannon kunnanjohtaja Pasi Lievonen, Savukosken kunnanjohtaja Antti Mulari, Harjavallan kaupungin perusturvajohtaja Kimmo Mäkelä ja Riihimäen sivistysjohtaja Esa Santakallio.

Haastattelut tehdään ensi viikolla.