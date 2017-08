Luonnonmukaisia sävyjä maisemissa

Seija Väisäsen ensimmäinen oma näyttely ripustui lounaskahvila Lounas ja Leivän seinille tiistaina. Näyttelyssä esillä on öljymaalauksia, joissa kuvataan muun muassa luontoa ja lintuja syksyn keskellä. Seinillä nähdään sekä Väisäsen maalausharrastuksen alkupään maalaustöitä että viime vuosina syntyneitä teoksia.

– Öljymaalauksessa haastavinta se, että sille pitää antaa aikaa kuivua. Se on vaikeinta, kun tekisi mieli maalata, muttei tahdo löytyä aikaa. Olen akryyliäkin kokeillut, mutta se ei ole minun juttuni. Öljyssä on sellaista kiiltoa ja elävyyttä, josta pidän, Väisänen kertoo.

Oman näyttelyn lisäksi kolme hänen tauluistaan on tällä hetkellä mukana Kangasniemen Kuvantekijöiden Suomi 100 -juhlanäyttelyssä kunnantalolla.

Seija Väisäsen näyttely lounaskahvila Lounas ja Leivässä 1.8–31.8.