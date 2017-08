Henna Kohvakka ja Jutta Sappinen SM-sarjaan

KaPan ringettepelaajat Jutta Sappinen ja Henna Kohvakka pelaavat tulevalla kaudella naisten SM-sarjaa. Heidät on valittu vahvistamaan SM-sarjaan palaavaa Lapinlahden Luistin-89:n Say Cheese -joukkuetta. Lapinlahtelaisjoukkue lähtee pääsarjaan kovin tavoittein.

– Joukkue lähtee tavoittelemaan kirkkainta mitalia, Jutta Sappinen kertoo.

Tavoite ei ole tuulesta temmattu, sillä LL-89 Say Cheese on voittanut kuusi Suomen mestaruutta ja seurajoukkueiden maailmanmestaruuden. Tulevalla kaudella joukkueessa pelaa peräti kuusi maajoukkuepelaajaa ja kaksi nuorta lahjakkuutta KaPasta, kuten seura sivuillaan tiedottaa.

Tuleva SM-sarjakausi tarkoittaa Jutalle ja Hennalle matkustamista paitsi vieraspeleihin, myös kotipeleihin.

– Lapinlahdelle kestää ajaa noin kaksi tuntia, Henna kertoo.

Ringeten naisten SM-sarjassa pelaa tulevalla kaudella kahdeksan joukkuetta. Nelinkertainen SM-sarja alkaa 23. syyskuuta.

Lue lisää 3.8. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.