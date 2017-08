Poliisin tietoon aiempaa vähemmän rikoksia

Kangasniemellä tehtyjen ja poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on romahtanut vuodessa lähes 39 prosenttia. Tämä käy ilmi Poliisiammattikorkeakoulun ylläpitämästä tuoreesta tilastosta, jonka mukaan tänä vuonna tammi-kesäkuussa Kangasniemellä tehtiin 185 rikosta, kun vuosi sitten vastaavana aikana poliisin tietoon tuli 301 paikkakunnalla tehtyä rikosta.

Omaisuusrikosten määrä on tippunut vuoden takaisesta 60:sta 38:aan. Liikennerikosten määrä on tippunut yli 39 prosenttia 86:sta 52:een ja liikennerikkomuksissa pudotusta on lähes 50 prosenttia. Huumausainerikoksia on poliisin tietoon tullut vain kolme, kun vuosi sitten niitä kirjattiin 9.

Vain väkivaltarikosten määrä on pysynyt ennallaan vuoden takaisesta eli niitä on kirjattu 11 kappaletta. Rikosten selvitysprosentit ovat parantuneet Kangasniemen osalta vuoden takaisesta, mutta tutkinta-ajat ovat pidentyneet.

