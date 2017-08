Oman seudun mansikat tiskissä

Alkukesän viileät säät antoivat odottaa marjojen kypsymistä. Ensimmäiset metsämustikat ovat Kangasniemen seudulla juuri ehtineet poimittaviksi. Viljellyistä marjakasveista yleisin, mansikka, on sekin kypsynyt muutaman viikon totuttua myöhemmin, mutta päässyt elokuulle tultaessa viimein pääsatovaiheeseen.

Mansikan satokauden povataan jatkuvan jopa syyskuulle saakka. Pakastajien kannattaa kuitenkin pitää kiirettä. Marjanviljelijät arvelevat, että parhaat säilöntämarjat kypsyvät nyt. Ensi viikosta lähtien tarjolla voi olla jo litroittain myytäviä syöntimarjoja laatikoittain kaupattavien sijaan.

Se taas merkitsee sitä, että kotimaisen mansikan hinta ei välttämättä ole laskemassa. Kysyntä on tarjontaa suurempaa.

Ja loppukesän pehmeitä mehu- ja hillomarjoja ei voi verrata kiinteisiin, hyvälaatuisiin pakastusmarjoihin.

Mansikoita maistellessa on sopiva aika puhua niiden terveyshyödyistä. Mansikoissa on runsaasti vitamiineja, kivennäisaineita ja terveellisiä fenolisia happoja, kuten muun muassa flavonoideja. Flavonoidien saanti on yhdistetty suurissa väestötutkimuksissa vähäisempään sydän- ja verisuonitautien riskiin. Myös marjojen syönti on yhdistetty pienempään sydäntautitapahtumien riskiin.

Mansikka ja muut marjat sisältävät myös paljon kuituja, mikä voi alentaa kolesterolia ja verenpainetta. Eikä yhtään hassumpaa ole sekään, että mansikka on tehokas makeanhimon tappaja. Suklaapatukan voi hyvin korvata parin desin mansikka-annoksella. Se ei lihota.

Miksipä siis ei nauttisi terveellisistä, lähellä tuotetuista herkuista, jotka vielä maistuvat erinomaisilta.