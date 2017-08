Camri ei kisaa kuninkuusraveissa – Tähtisekki mukana Pikkuprinssissä

Punkaharjulaisori Camri ei osallistu viikonlopun kuninkuusraveihin. Kuninkuuskilpailuun valittu ori sai kisojen alla haavan jalkaansa, mistä seurasi imusolmun tulehdus, joka peruutti kisa-aikeet.

Camri on viettänyt kesää Kangasniemellä Terho Rautiaisen ravitallissa Vuojalahdessa. Jo keväällä jalkavammasta kärsinyt ori tuli Rautiaisen ravitalliin kuntoutumaan ja astumaan sekä Rautiaisen kilpavalmennukseen. Heinäkuussa Rautiainen ohjasti Camrin Suurmestaruuteen Mikkelissä.

Rautiaisen tallin 4-vuotias Tähtisekki kisaa Vermon kuninkuusraveissa Pikkuprinssin tittelistä.

– Vastassa on ikäluokan kaikki parhaat hevoset. Jos juoksu onnistuu, neljänneksi on mahdollisuuksia, Terho Rautiainen kertoo odotuksista.

Suivikasta ei myöskään nähdä kuninkuusraveissa, mutta orin kilpailut jatkuvat.

– Ollaan treenattu ja Suivikas on startissa kolmen, neljän viikon päästä, Rautiainen kertoo.