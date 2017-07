Aistikokemuksia pienpuutarhasta

Kangasniemen ryhmäkoti Männikössä asukkaille on tänäkin kesänä tarjolla puutarhatöitä sisäpihan kukkalaatikoiden ja kurkkujen kasvatuksen parissa. Alakerran huoneistojen yhteydestä löytyvällä puutarhalla pyritään tuomaan ikäihmisille erilaisia aistikokemuksia. Männikkö on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa hoidetaan keskivaikeasti ja vaikeasti muistisairaita asiakkaita. Asuinpaikkoja yksikössä on 22.

– Tämä on sellaista pienimuotoista puutarhaterapiaa. Lemmikkejä ei tähän tilaan saa, mutta kukkien ja kasvien hoidon kautta pyrimme tuomaan asukkaille tärkeitä mielihyvän kokemuksia, kertoo ryhmäkoti Männikön sairaanhoitaja Tiina Väisänen.

Männikön sisäpihan puutarha sai ensimmäisen omenapuunsa Kangasniemen kunnalta yksikön avajaisissa kahdeksan vuotta sitten. Sen jälkeen pihaa on pikkuhiljaa työstetty Männikössä työskentelevien hoitajien ja asukkaiden yhteistyönä.

Väisäsen mukaan puutarhan hoitaminen ja yhdessä ihastelu on vaikuttanut asukkaisiin rauhoittavasti.

– Asukkaat ovat levollisempia, kun pääsevät liikkumaan ja tutkimaan rauhassa. Heille tulee mieleen tulee hyviä asioita menneisyydestä.