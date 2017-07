Onko puhelin rikki?

Kesä alkaa olla jo voiton puolella. Tätä kirjoittaessani oli työn alla Itä-Suomen poliisin vuoden suurin ponnistus Savonlinnan suunnalla. On mielenkiintoista olla mukana organisaatiossa. Mutta enempää ei siitä voikaan puhua, kun asiat olivat suurimmaksi osaksi salassa pidettäviä. Lukekaa lehdistä.

Salassa pitää poliisissa pitää paljon muutakin asiaa. Lainsäädännössä ja niitä tarkentavissa ohjeissa ja määräyksissä on tarkkaan määrätty, mitkä tiedot ovat julkisia, mitkä minkäkin asteen salaisia. Poliisin työssä on suurta yleisöä kiinnostavia asioita enemmän, kuin voimme kertoa. Joskus utelu on kovaa. Pienellä paikkakunnalla huomataan, kenen luona poliisi käy ja kuka joutuu poliisin kyytiin.

Itse olen huomannut monta kertaa, että ”kyliltä” kuulee monesti melko pian, kelle kävi ja miten. Esimerkiksi, jos joku kuolee kotiinsa, huomataan se melko herkästi, kun paikalla saattaa käydä ensihoito, poliisi ja lopulta vainajan kuljetus.

Ennen lomalle jääntiä, juhannusviikolla tein kaksi yövuoroa Mikkelin poliisivankilan putkalla. Olin siis putkavartijana ja sieltä lompsahdin suoraan lomille. Tein viimeisen yön aikana päivityksiä Konstaapeli Reinikaisen Facebookiin. Kerroin, mitä homma on. Otin kuvia ja kirjoittelin tarinoita. Ilta-Sanomat nappasi siitä aiheen ja oman pitäjän kasvatti kirjoitti siitä isomman jutun netti- ja printtiversioon. Kiitos vielä Lauralle asiallisesta tekstistä.

Lomaa pidin koko sen sallitun kolme viikkoa ja muutama vapaapäivä alle ja päälle. Läpsyttelin sandaaleissa melkein päivittäin torikahvilla ja kaupoilla, vaikka vietin aikaani järvellä ja kotikylällä. Loppupuolella kuulin huhun, että ”Reinikainen oli putkassa ja sai potkut poliisista”. Samaa toiveikasta viestiä olen saanut muutamalta muultakin kuulla. Etupäässä tahoilta, jotka eivät juurikaan osallistu yhteiskunnan kulujen maksamiseen.

Minua kyseinen huhu ei oikeestaan haittaa. Sellaista kuulin muutama vuosi sitten, kun olin sydäntalvella puolentoista viikon lomalla. Tuntuu kivalta, että olen joidenkin mielessä. Mutta on ihmisiä, jotka aivan aiheesta olisivat närkästyneitä moisesta. Jopa aidosti loukkaantuneita.

Aiemmin olen puhunut, että on rikkaus, että kaikki tuntevat toisensa tässä Maailman parhaassa paikassa. Mutta silti pitää olla korrekti. Kaikki saatu tieto ei välttämättä ole joko levittämiskelpoista tai oikeaa tietoa. Oikea media tarkistaa tietoja, ennen kuin julkaisee sen. Nykyään on muutakin ”mediaa”, jotka kertovat mitä sylki suuhun tuo. Samaa tarkistamista ja omassa tiedossa pitämistä voisi suositella tavallisille ihmisille.

Muistatteko koulun aikaan leikin ”Rikkinäinen puhelin”? Siinä opettaja kuiskasi viestin jonossa ensimmäiselle ja jokainen välitti sen kuiskaamalla seuraavalle. Ei tarvinnut montaakaan henkeä välissä kun tarinasta oli tullut varsin hassunkurinen.

Totta kai tärkeältä tuntuva tieto tulee välittää poliisille. Mutta muutoin olisi joskus syytä pitää puhelin ehjänä ja kuulostella, kuuluuko sama mehevä juttu muualta, ennen kuin sitä kertoo ”varmana tietona”.

Syksyn jatkoa.