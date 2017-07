Synsiön kesäjuhlat tänään

Synsiön seudun kyläseuran järjestämät kesäjuhlat juhlitaan tänään lauantaina. Seurojentalolla pidettävien kesäjuhlien ohjelmassa on köydenvedon haastekisa, joka käydään viisihenkisin joukkuein. Juhlilla on myös lapsille oma köydenvetokisa. Ohjelman lomassa elävää musiikkia esittää NSV.

Kesäjuhlilla saa myös tietoa Synsiön kalastusalueen yhdistymisestä ja aiheesta voi keskustella infopisteessä. Juhlilla on myynnissä paikallisia tuotteita, kirpputori sekä arvontaa. Kenttäkahviossa on tarjolla mm. kahvia, lettuja ja makkaraa. Seurojentalolla on varattu museoajoneuvoille oma parkki.

Synsiön kesäjuhlat la 29.7. klo 14-17, Synsiöntie 55. Vapaa pääsy.