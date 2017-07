Rautavaaran ärrä pärisi oikein

Syvälahden Viihdekeskus on heinäkuun alkupuolesta alkaen esittänyt näyttelijä, urheilija ja laulajalegenda Tapio Rautavaarasta kertovaa näytelmää. Teatteri EStaten 100-vuotiasta Suomea juhlistava esitys sai viime sunnuntaina vieraakseen näytelmän kenties tärkeimmät kriitikot, Rautavaaran omat tyttäret.

– Tämä on nyt kuudes isä, joka meillä on, nauraa Leena Rautavaara.

Näytelmiä Rautavaarasta on Suomessa tehty monta, joista ensimmäinen valmistui jo vuonna 1980.

– Joka kerta, kun olen käynyt katsomassa näytelmää isästä, olen ihmetellyt ja kunnioittanut sitä, miten antaumuksella ihmiset siihen osallistuvat, sanoo Marja Rautavaara.

Rautavaaraa esittävää Marko Maunukselaa Rautavaarat kehuivat hyvästä lauluäänestä ja selkeästä artikulaatiosta.

– Hyvin olet oppinut sen ärrän! Mutta ei hän aina sitä käyttänyt, vaan silloin kun halusi oikein briljeerata, kommentoivat siskokset nimiroolin esittäjälle.