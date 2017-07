Runokisa käynnissä. Vielä ehtii mukaan

Kangasniemen Kunnallislehden kaikille avoin runokilpailu on käynnissä ja kilpailuaikaa on 31.7. saakka. Kesäisessä runokisassa runoillaan Kangasniemestä.

Runokisaan voit osallistua itse kirjoitetulla runolla, joka on saanut innoituksensa tavalla tai toisella juuri Kangasniemestä.

Runoja on lähetetty kisaan oikein mukavasti. Kiitos kaikille jo runojaan lähettäneille! Kisa-aikaa on vielä jäljellä, joten vielä ehtii mainiosti mukaan.

Runokisassa on aikuisten sarjan lisäksi sarja alle 18-vuotiaille, johon toivotaan mukaan runoja.

Runoratsut laukkaamaan!

Kilpailun ohjeet:

Kisaan voit osallistua enintään kolmella runolla. Sarjoja on kaksi eli lasten ja nuorten sarja alle 18-vuotiaille ja aikuisten sarja.

Kilpailuaikaa on heinäkuun loppuun eli 31.7. saakka.

Runoja voit lähettää osoitteeseen toimitus@kangasniemen-kunnallislehti.fi ja kirjoittamalla viestin otsikkokenttään ”Runokisa” tai osoitteeseen Kangasniemen Kunnallislehti, Otto Mannisentie 11, 51200 Kangasniemi. Liitä mukaan yhteystietosi ja tieto siitä kumpaan sarjaan runolla osallistut.

Runot tuomaroi runoraati, joka valitsee lähetettyjen runojen joukosta molempien sarjojen viisi parasta runoa, joista lehden lukijat äänestävät voittajat elokuussa.

Aikuisten sarjan voittaja saa palkinnoksi tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukion toimittaman yli 400-sivuisen runoantologian Katso pohjoista taivasta, joka on rakkaudenosoitus satavuotiaalle Suomelle. Lasten ja nuorten sarjan ykköspalkintona on yli 250-sivuinen Aku Ankan Suuri suomalainen murrekirja, joka juhlistaa satavuotiasta Suomea murreilotulituksella.