Messuliikenne kannattaa hyödyntää

Tutkimusten mukaan suomalaisille on edelleen tärkeää asua luonnon läheisyydessä. Tämä näkyy Mikkelin valtakunnallisilla asuntomessuilla, jossa esillä ovat Kirkonvarkauden uudelle alueelle rakennetut unelmatalot.

Saimaan rannalle sijaitsevalle messualueelle on noussut 31 kohdetta, joista 29 on pientaloa, kaksi paritaloa ja kaksi rivitaloa. Alueella on kolme kivitaloa, kaksi teräsrunkoista ja loput puutaloja. Pientalojen keskikoko on 145 neliötä.

Ikkunat ovat joissakin kohteissa seinän kokoisia ja terassit yhtä isot kuin huonepinta-ala. Älykodeissa käytetään energiaa säästävää valaistusta ja lämmitystä sekä avaimettomia turvaratkaisuja.

Kirkonvarkaudessa ikkunoista avautuu järvimaisema, kuntopolut ja -ladut sekä marjametsä ovat vieressä. Kaupungin keskusta on kolmen kilometrin päässä, ja sinne pyöräilee kymmenessä minuutissa.

Asuntomessut avannut oikeusministeri Antti Häkkänen antoi kiitosta messujen pääteemasta, joka on tänä vuonna Asumisen vaikutus ihmisen hyvinvointiin.

Luonnon terveysvaikutukset syntyvät monen eri kanavan kautta. Tutkimusnäyttö luonnon terveys- ja hyvinvointihyödyistä on kasvanut viime vuosina. Luontoalueet houkuttelevat ihmisiä ulkoilemaan, mikä edistää fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Vihreän ympäristön rentouttava vaikutus parantaa mielialaa ja palauttaa stressistä.

Asuntomessuilla kulkiessa voikin pohtia, miten hyvin ympäristön merkitys ihmiselle on otettu huomioon omalla paikkakunnalla ja miten asiaa voisi kohentaa?

Mikkelin asuntomessuilla näkee Kangasniemen näkökulmasta paljon mielenkiintoista. Messualuetta valaisee yli 150 ainutlaatuista Tehometin puupylväsvalaisinta. Kangasniemi on mukana maakunnan kuuden kunnan yhteisosastolla. Tuotteitaan esittelevät paikkakunnan yrityksistä muiden muassa Rotomon, Puula Hirsitalot, Hovinikkarit.

Mikkelin asuntomessut vaikuttavat Kangasniemellä muutenkin. Messujen kävijämäärä on tällä vuosikymmenellä ollut 115 000–158 000. Melkoinen osa Mikkeliin menijöistä ajaa Kangasniemen kautta. Varsinkin valtatie 13:n varrella sijaitsevat palveluyritykset kertovat asiakasmäärässä tapahtuneesta selvästä nousupiikistä, kun ohikulkijat pysähtyvät levähtämään ja asioimaan yrityksissä.

Messut ja lomakausi jatkuvat elokuulle. Vielä ehtii tarkistaa, että palvelut ja paikat ovat parhaassa, ohikulkevia asiakkaita houkuttelevassa kunnossa.