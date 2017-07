Luukkosen seuraajaksi haluaa 21 hakijaa

Kangasniemen kunta on saanut 21 hakemusta kunnanjohtajan virkaan. Hakuaika päättyi 21. heinäkuuta. Hakijoiden joukossa on neljä virassa olevaa kunnanjohtajaa, joita ovat Vesannon kunnanjohtaja Pasi Lievonen, Savukosken kunnanjohtaja Antti Mulari, Soinin kunnanjohtaja Stefan Sundberg Heinolasta ja Tuusniemen vs. kunnanjohtaja Nina Kivi Hämeenlinnasta.

Kangasniemeläisistä kunnanjohtajaksi haluaa sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja ja Kangasniemen uusi vaihtoehto -ryhmän ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu Kari Synberg.

Hakijat ovat kouluttaja Tiina Alho Outokummusta, johtaja Vesa Ellonen Mikkelistä, komisario Jyrki Haapala Anttolasta, laboratorion hoitaja Karin Karjalainen Naarajärveltä, järjestelmäpäällikkö Kaarina Karppinen Oulusta, Tuusniemen vs. kunnanjohtaja Nina Kivi Hämeenlinnasta, Riihimäen kaupungin vs. sivistysjohtaja Pasi Koistinen Riihimäeltä, hallituksen puheenjohtaja Raimo Laaksonen Turusta, Vesannon kunnanjohtaja Pasi Lievonen, Savukosken kunnanjohtaja Antti Mulari, Harjavallan kaupungin perusturvajohtaja Kimmo Mäkelä Hämeenlinnasta, evp. maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtaja Harri Niskanen Helsingistä, hankejohtaja Mika Pasanen Järvenpäästä, toimitusjohtaja Heikki Pietarinen Kiteeltä, Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Esa Santakallio Riihimäeltä, Soinin kunnanjohtaja Stefan Sundberg Heinolasta, tietokoneinsinööri Ilmo Suuronen Lempäälästä, erityisavustaja Kari Synberg Kangasniemeltä, apurahatutkija Janne Väistö Salosta, valmiuspäällikkö Valtteri Väyrynen Kämmenniemeltä ja johtaja Hannu Wuorela Piikkiöstä.

Kunnanjohtajan valinnan jatkoaikataulua ei ole vielä päätetty.