Muistoja ja haaveita Italiasta

Raija Marjuahon koti avautui viime perjantaina galleriavieraille. Esillä työskentelytilassa ja eteisessä on pääosin uudempaa tuotantoa, mutta uteliaille avautuvat ovet tarvittaessa myös muihin talon sopukoihin, joissa voi tutustua laajemmin taitelijan töihin. Aiheet Marjuahon maalauksissa kumpuavat syvästä kiinnostuksesta Italiaa kohtaan. Teoksissaan hän on kuvannut niin Toscanan maisemia kuin Pioppin aamutaivasta. Taitelija itse on vieraillut Italiassa työskentelemässä Pioppin Casa degli Artistissa Etelä-Italiassa sekä taitelija Samuli Heimosen kursseilla muun muassa Toscanassa.

Sivellin Marjuahon käteen jäi vuonna 2002, vaikka kiinnostus taiteita ja maalaamista kohtaan oli elänyt vahvana aiemminkin.

– Lähdin kansalaisopiston maalauskurssille 2002 enkä arvannut pitäväni jonakin päivänä omia näyttelyitä.

Kotipaikka Kangasniemelle rakentui työpaikan myötä. Äidinkielen ja historian lehtoriksi Kangasniemen Yhteiskoululle Marjuaho päätyi vuonna 1969. Tuosta toimesta hän on ollut eläkkeellä nyt 16 vuotta.

– Sanoin, että otan viran vastaan, mikäli minulle asunto järjestyy paikkakunnalta, ja se järjestyi.

Raija Marjuahon maalauksia: Nonna Luzze. Kotigalleria avoinna 14.7.–6.8. Pilkkahongantie 102, klo 14–18.