No joutuuko se armas aika

Onpahan ollut pitkä kevät. Tai ainakin se on taas tuntunut siltä. Vähät lumet hävisi kuin varkain jo ties kuinka kauan sitten. Ja varsinainen kesä on antanut odottaa tuloaan. No, tätä luetaan kesäkuun ekana aamuna ja kahdenkymmenen yön jälkeen päivä alkaa taas lyhenemään.

Omakohtaisesti kevät on ollut varsin pitkä. Pieni operaatio pääsiäisen jälkeen ja kolmen viikon sairausloma parhaiden ulkotyökelien aikaan meinasi syödä miestä. Varsinkin kun ne miesten työt oli vähän aikaa kielletty. Vaikka julkista terveydenhoitoa on parjattu, niin itse voin antaa täydet pisteet ESSOTE:n palveluille. Luotan täysillä, enkä usko todistamattomiin kuulopuheisiin.



Koulut loppuvat tulevana viikonloppuna. Pitkästä aikaan on tulossa ihan haalarit päälle ja pakettiautoon vuorot. Partioiden määrää on lisätty viikonlopun molemmille illoille. Koulujen loppuminen on iloinen asia. Sen muistavat kaikki. On kiva juhlistaa kesäloman tai koko koulun loppumista vaikka kavereiden kanssa. Jossain kehityksen vaiheessa ei vanhempien seura enää ole niin in. Vaikka poliisin kannalta mökille lähtö yhdessä iskän ja äitin kanssa olisi se paras vaihtoehto.

Valitettavasti poliisi joutuu tekemään korjaavaa kasvatustyötä lauantai-iltana nuorten parissa. Monelle ilta on ensimmäinen epäterve kokeilu aikuisten juhlintatapoja opetellessa. Vaikka alaikäisenä juopottelu on vähentynyt, niin kokonaan sitä ei ole saatu kitkettyä pois.

Poliisi puuttuu alaikäisten päihteiden käyttöön ja päihteiden välittämiseen alaikäisille. Resurssit eivät riitä kaikkeen havaittuun, mutta parhaamme yritämme. Suuren massan keskellä poimimme ne pahimmat tapaukset pois ja saatamme tavalla tai toisella kotiin. Valitettavasti valvonta keskittyy suurimpiin taajamiin. Joten pienemmissä kunnissa asia jää enemmän vanhempien vastuulle.

Jos alaikäinen juniorisi lähtee liikenteeseen viikonloppuna, käy asia läpi etukäteen. Mitä meinaa puuhata, kenen kanssa? Milloin kotona? Mistä tavoittaa illan aikana? Ole itse ajokykyinen. Käy illan aikana kylillä katsomassa, mikä on meininki.

Kun on aika tulla kotiin, kyllä alaikäisellä tulee olla kotiintuloaika, herää katsomaan, mikä on kunto. Suurimmalla osalla asiat ovat hyvin ja voit jatkaa uniasi onnellisena. Mutta jos kaikki ei ole hyvin, voit palata asiaan heti aamulla.

Lopuksi lämpimät onnittelut kaikille koulunsa tai oppilaitoksensa loppuun saattaneille. Ihan kaikkia koulunkäynti ei kiinnosta niin kovasti.