Otto Mannisen koulun jatkamispÃ¤Ã¤tÃ¶ksestÃ¤ valitus

Kunnanvaltuuston helmikuisesta päätöksestä jatkaa Otto Mannisen koulun toimintaa on tehty valitus. Valituksen jätti neljä keskustan valtuutettua, Helvi Marttinen, Marjatta Valkonen, Hannu Tiihonen ja Arto Tommola.

Valittajat pyytävät Itä-Suomen hovioikeudelta valtuuston päätöksen kumoamista. Samalla he pyytävät valtuuston päätökselle toimeenpanokieltoa siihen saakka, kunnes oikeus on ratkaissut valituksen.

Valitus on viisikohtainen. Valittajien mielestä koulupäätöksen uuteen tarkasteluun johtanut kansalaisaloite sisälsi virheellisiä väitteitä. Valituksessa asetetaan myös epäily, johdettiinko aloitteen tekstissä allekirjoittajia harhaan. Valittajat myös huomauttavat, että aloitteen allekirjoittajien joukossa on yksi valtuutettu, joka ei heidän mielestään olisi voinut sen takia osallistua päätöksentekoon.

Valittajat eivät myöskään saaneet mielestään perusteluja, miksi esitys jo kertaalleen lakkautuspäätöksen saaneen koulun jatkamisesta valtuustossa ylipäätään tehtiin. Edelleen, valtuusto kokoontui 26-jäsenisenä eikä valittajien mukaan käynyt selväksi, oliko varavaltuutettua edes yritetty tavoittaa.

Valtuustossa jatkamispäätös syntyi tasaäänin 13–13, puheenjohtajan äänen ratkaistessa tuloksen. Sen mukaan Otto Mannisen koulua jatketaan tämän lukuvuoden jälkeenkin.

Kangasniemen kyläparlamentin kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 500 henkilöä. Aloitteessa vaadittiin kansanäänestystä koko kouluverkosta ja Otto Mannisen koulun lakkauttamispäätöksen ottamista käsiteltäväksi uudelleen.