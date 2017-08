MÃ¶kkilÃ¤isten toiveista halutaan tietoa

Kangasniemellä on kaikkiaan 3800 loma-asuntoa. Niistä noin 40 prosenttia on Kangasniemen ulkopuolella asuvien omistuksessa. Lähipäivinä kaikki nuo Kangasniemen ulkopuolella asuvat mökkiläiset saavat tärkeää postia kunnalta ja yrittäjiltä.

– Jo pitkään on ollut mielessä selvittää tarkemmin vapaa-ajan asukkaiden mietteitä ja tarpeita. Nyt sellainen kysely on saatu aikaiseksi, selvittää elinkeinoasiamies Jukka Siikonen.

Aiemmissa kyselyissä on saatu selville, että mökkiläiset käyttävät mielellään Kangasniemen palveluita ja haluavat olla omalla panoksellaan varmistamassa palveluiden säilymistä. Siikosen mukaan nyt kohdennetulla kyselyllä halutaan saada konkreettisesti selville millaisia toiveita ja investointitarpeita mökkiläisillä on.

– Tässä yhdistyy sekä paikallisten yrittäjien että mökkiläisten etu. Paikalliset yrittäjät voivat saada työtilaisuuksia ja vastaavasti mökkiläiset saavat ammattitaitoisen tekijän omalle projektilleen.

Tällä kertaa mökkiläisille on tarjolla muutakin kuin paperia. Mökkiläisten on mahdollista saada mailleen vieraisille yrittäjien kontaktihenkilö, joka auttaa mahdollisten remonttitarpeiden kartoituksessa..

– Ainakin 20 ensimmäistä saa tuollaisen ilmaisen palveluselvityksen. Tulemme mökille ja katsomme omistajan kanssa yhdessä mitä pitäisi tehdä, sanoo yrittäjien hallituksen jäsen Seppo Lappalainen.

– Tavoite on, että homma ei jää pelkän selvittelyn asteelle. Huolehdimme, että töille löytyy sopiva tekijä ja lisäksi tarkoitus on, että syksyn tullen varmistetaan tuliko homma hoidetuksi.

Lappalainen arvelee, että mökeillä löytyy monenlaista tekemistä.

– Joku voi haluta muuttaa mökkinsä talviasuttavaksi. Joku haluaa korjata laituria, jollakin voi olla edessä ympäristö- tai jätevesiprojekti. Jollekin voi riittää aidan maalaus. Meidän yrittäjien joukko on valmiina huolehtimaan siitä hommat tulevat hoidetuksi. Mökkiläisten ei tarvitse stressata, he saavat keskittyä lomailuun ja rentoutumiseen.

Lappalainen laskee, että kyselyn tuloksena saadut kontaktit ja hankkeet voivat piristää merkittävästi paikkakunnan taloutta.

– Jos vaikka joka neljäs rakentaisi kesän aikana jotakin 1000 eurolla, kertyisi siitä yhteensä jo puoli miljoonaa. Tuollainen summa näkyisi pienellä paikkakunnalla monella tavalla.