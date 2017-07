Pienyrittäjän puhetta kesästä ja säästä

Pessimistien mielestä kesä saattaa jo alkaa kääntyä lopuilleen, mutta minusta ollaan juuri mukavasti puolessa välissä. Meillä Suomessa tuppaa aina unohtumaan, että elokuu on usein mitä mainiointa lomailuaikaa. On ainakin teoreettinen mahdollisuus, että uimavedet ovat parhaimmillaan, tulee harvinaisia mahdollisuuksia nauttia lämpimistä ja pimeistä illoista ja enimmät itikatkin ovat jo kaikonneet. Ja koska valtaosa kansasta on jo lomansa viettänyt, ei joka paikassa tarvitse jonottaa ruuhkissa.

Toinen puoli totuudesta lienee se, että elokuussa koulujen alkaessa puoli Suomea sulkeutuu. Lämmöstä en tämän alkukesän perusteella menisi takuuseen ja uimavesikin saattaa olla hyvinkin virkistävä kokemus. Yritän varmaan tässä vaan tsempata itseäni, koska se ainokainen lomaviikkoni osuu elokuulle.

Säästä on kyllä tänä kesänä puhetta piisannut. Sillä on iso merkitys paitsi lomailijoille, myös monille yrittäjille. Kyllä itseäkin ovat alkukesän kylmät ja sateiset säät harmittaneet ja samaa ovat manailleet monet yrittäjäkollegat. Onhan se ihan selvää, että jos taivaalta tippuu viittä vaille räntää ja puhuri käy pohjoisesta, niin eipä kansa kovin sankoin joukoin kirmaise torille tai ostelemaan bikineitä ja aurinkolaseja ja ehkä rakennusprojektejakin lykätään seuraavalle kesälle. Monista muista kesäisistä puuhista puhumattakaan.

Kangasniemen tapaisella paikkakunnalla kesällä on valtava merkitys monille yrityksille. Vuoden tulos tahkotaan usein juuri näiden muutaman kesäkuukauden aikana. Tiedän, että monet yritykset ovat ennakkoon ostaneet valtavat määrät kesäisiä myyntiartikkeleita varastoon, on palkattu kesätyövoimaa ja omia työtunteja ei juuri lasketa. Kyllä meistä pienyrittäjistä varmaan aika moni tähyilee taivaalle ja toivoo, että kesän toiseen puolikkaaseen osuisi vähän avokätisemmin aurinkoa ja mittarilukemakin pysyttelisi siellä parinkympin paikkeilla.

Entäpä sitten yrittäjän kesäinen vapaa-aika? Minusta on tekopyhää väittää, ettei säällä ole väliä. Kyllä minä niinä vähinä vapaahetkinä haluaisin nauttia ulkoilusta, mutta koska olen kyllä varsinainen vesisademagneetti, en suosittele viettämään vapaapäiviä yhtä aikaa kanssani. Tähän mennessä kesään on sattunut yksi mahtava poikkeus, viime sunnuntai. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, tuuli oli leppeä ja sattuipa vielä sellainen onni, että arvonnassa voittamani risteily Sisko-laivalla osui samaiseen päivään. Kun ei itse ole onnekas veneen omistaja, niin tuo hieno järvemme jää kyllä helposti kokematta. Nyt näin muutamassa tunnissa Puulaa enemmän kuin koskaan elämässäni, upeita karunkauniita maisemia, retkisatamia ja niitä nähtävyyksiä, joita olen aiemmin katsellut vain matkailuesitteiden kuvista. Matka sujui leppoisasti mukavassa seurassa, laivan kannella kahvitellen. Tuntui ihan aidolta lomapäivältä – suosittelen kokeilemaan Puulaa tavalla tai toisella!

Ja muistetaan kaikki muutenkin, että kesää on puolet jäljellä – vielä ehtii kokea ja tehdä vaikka mitä!