Olen arka ottamaan kantaa Kangasniemen asioihin, enhän ole kirjoilla täällä. Turvallisempi on kirjoittaa bongaamisesta. Toki koen itseni varttisavolaiseksi ja puolipuulalaiseksi.

Nyt on pakko, ottaa kantaa. Kunnallislehden huhtikuinen otsikko ”Kansis-keskuksen vihkiäisistä kehkeytyi suuri kansanjuhla Kangasniemellä” säpsäytti. Se siis tosiaan on Kansis-keskus! Suomen kauneimmassa kunnassa on annettu Suomen kauhein nimi. Luulin, että Kansis-keskus oli työnimi.

Kansis on tuttu slangisanakirjoista: Luin kansiksen tenttiin. Kävin kansiksen Kallion skolessa Linjoilla. Meille tuli kotiin Kansis. Sain liput Kansikseen. Eli: kansantalous, kansakoulu, Kansan Uutiset, Kansallisteatteri.

Kansis oli kai yleisökilpailun ehdotus, jonka Kankaisten koulun oppilaskunta valitsi voittajaksi ja jonka perään sivistyslautakunta iski aikuisen vakavasti keskuksen. Ei se paljon auttanut. Vaikea sanoa, pahensiko. Opetus: lapset ovat koulussa oppimassa, eivät opettamassa.

Perusteluissa Kansiksen kerrottiin viestivän Kankaistentietä, Kangasniemeä, sivistystä, kirjojen ja läppärien kansia ja loppuässän tuovan notkeutta käyttöön. Sääli, että meillä on vain yksi ässä, venäjässä on puolen tusinaa. Kansiksen loppuun sopisi ns. pissis-ässä.

Mitä parempi nimi, sen vähemmän tarvitsee perustella. Beckerin koulu on hyvä nimi, toihan kangasniemeläissyntyinen Reinhold von Becker (1788–1858) kirjakieleemme sanan sivistys.

Kunnallislehden kyselyssä 92 % vastaajista piti Kansista epäonnistuneena. Kangasniemi on yhä ytimeltään terve. Luen parhaillaan Matti Klingen muistelmia ja ihailen, kuinka hän saa erilaiset rakennukset kertomaan nimiensä kautta tarinoita. Kangasniemelläkin olisi ollut tarjolla tarina. Paras mahdollinen nimi Kansikselle olisi ollut Sarjala-talo. Ja saahan siitä lempinimenkin: Sarjis.

Professori Jukka Sarjala (1939–2013) syntyi Kangasniemellä, palveli opetusministeriön kouluosastolla ja johti pääjohtajana opetushallitusta. Hän oli arvostettu bibliofiili ja kirjoitti kirjoja koulumaailmasta, kirjoista ja kirjallisuudesta. Sarjalan elämäntyössä yhdistyivät koulu ja kirja. Entä mistä on Kansis-keskus tehty? Koulusta ja kirjoista!

Sarjalan isä oli Kangasniemellä vaikuttanut kunnallisneuvos Wiljam Sarjala, pitkäaikainen kansanedustaja ja lyhytaikainen valtiovarainministeri V.J. ”Skimba” Sukselaisen ja Martti Miettusen hallituksissa. Kangasniemellä on Wiljam Sarjalan tie kuin myös Beckerin tie.

Harmi kun talon nimi sössittiin.