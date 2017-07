Galleria omassa olohuoneessa

Terttu ja Reijo Varjon koti muuttui maanantaina näyttelytilaksi. Lähes 50 vuotta yhdessä ollut pariskunta maalaa luontoa, maisemia, muotokuvia ja kukkia, omien mieltymystensä mukaisesti. Teoksia on esillä yli sata kappaletta. Näyttelyssä on mukana uusia, tänä vuonna syntyneitä teoksia, sekä aivan Tertun maalaustaipaleen alkupuolella syntyneitä posliinitöitä 25 vuoden takaa. Reijo puolestaan alkoi maalaamaan 2000-luvun alussa.

– Terttu komensi maalaamaan, mies sanoo hymyillen ja kertoo kouluaikoinaan saaneensa kuvaamataidosta kuutosia tai seiskoja.

Molempien teokset pohjautuvat pääosin valokuviin, joista moni on otettu maailmaa matkatessa. Tertulle näyttelyitä on kertynyt toistakymmentä, Reijolla on takanaan muutama. Taideoppia he ovat saaneet lukuisilta eri kursseilta, joihin he osallistuvat yhdessä.

– Olimme esimerkiksi Mikkelissä Kimmo Pälikön viikon mittaisella kurssilla. Tuntui, että sieltä sai todella paljon hyvää oppia.

Terttu ja Reijo Varjo: Maalauksia varjossa. Näyttely avoinna 10.7.-16.7. klo 12-18 osoitteessa Yhdystie 2.