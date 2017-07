Kevätkausi päättyi kotivoittoon

KaPa 51 päätti kevätkierroksen SPL:n Keski-Suomen piirin nelosessa hienolla kotivoitolla. KaPa hallitsi ottelua selvästi ja nousi puhtaalla 4-0 -voitollaan sarjataulukossa seitsemänneksi. Pisteitä joukkueella on koossa nyt kymmenen.

Joukkueen maaleista vastasivat Mikko Erjava ja Teemu Huoponen. Kumpikin teki Muuramen verkkoon kaksi osumaa. Hyviä maalipaikkoja olisi tosin ollut tarjolla enemmänkin.

KaPan joukkueen runko on kokenutta ja tuttua kaartia. Tälle kaudelle harjoitusrinkiin ja peleihinkin on tullut mukaan koko joukko uusia, vielä juniori-ikäisiä pelaajia. Edellisessä, Jyväskylässä pelatussa ottelussa, KaPan maalilla pelasi 16-vuotias Akseli Vidgren, nyt kotiottelussa maalivahtina oli 20-vuotias Teemu Suuronen.

15-vuotias Anton Kyrölahti oli mukana avauskokoonpanossa ja viiletti kentällä lähes koko ottelun. Jyväskylän pelissä hän onnistui tekemään maalinkin. Toisella jaksolla kentällä tuli myös joukkueen kuopus, vasta 14-vuotias Kim Tiihonen.

Nuoresta iästään huolimatta pojat suhtautuvat miesten peleihin varsin rauhallisesti. Vahvan yleisurheilutaustan omaavalla Antonilla juoksukuntoa riittää kovempiinkin karkeloihin.

– Ei se enää ujostuta mennä miesten joukkoon. Mutta onhan tämä osaltani vielä vasta sellaista kokeilua, sanoi puolestaan Kim.

Teemua ei hirvitä seistä maalilla, vaikka vastassa on kovia sarjajyriä.

– Ihan hyvä maalilla on olla, kun edessä on meidän vahva ja luotettava puolustuksemme.

Seuraavan kotiottelunsa KaPa pelaa 26. heinäkuuta klo 19. Vastassa on FCV II.