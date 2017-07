Loistava kulttuuripolku

Sopivasti Kangasniemen 150-vuotisjuhlapäivänä päivänvalon näki uusi paikallinen innovaatio, kulttuuripolku. Polulle pääsee Koe Kangasniemi -mobiilisovelluksen ja verkkosivuston kautta. Palvelun avulla paikkakunnan nähtävyydet avautuvat älypuhelinten kanssa liikkuville matkailijoille ja muille kulttuurinnälkäisille uudella, modernilla tavalla. Kulttuuripolun varrelta löytyvät mm. Anni Swanin puisto sekä Hiski Salomaan ja Reinhold von Beckerin muistomerkit.

Sovelluksessa tutustumiskohteita esitellään tekstien, kuvien, äänitteiden ja videoiden avulla. Esimerkiksi Hiski Salomaan osuudesta löytyy Puulajärven valssi, jonka Pentti Rahikainen kävi äänittämässä erityisesti tätä sovellusta varten.

Kulttuuripolku on loistava idea, joka yhdistää hienolla tavalla uutta teknologiaa ja paikallista kulttuuriperintöä. Idean ja toteutuksen takana ovat aina aktiivinen Kangasniemen kirjasto sekä aktiivisina ja osaavina tunnettuja naisia: Johanna Luukkonen, Raija Vehmala, Irene Spännäri ja Liina Kuusela.

Kulttuuripolku on hyvä esimerkki myös siitä, kuinka ideoiden kehittelyssä ja toteutuksessa voidaan etsiä ja löytää toimivia yhteistyöverkostoja. Palvelun teknisen alustan on toteuttanut Retkipaikka –sivustostaan tunnettu Antti Huttunen. Yhteistyön ansiosta Kangasniemelle saatiin toimivan alustan lisäksi myös melkoisesti näkyvyyttä: Retkipaikalla on lähes miljoona vuotuista käyttäjää, jotka kaikki pääsevät nyt halutessaan ihmettelemään myös Kangasniemen nähtävyyksiä.

Kulttuuripolku on jo nyt vaikuttava kokonaisuus. Lopullisen valmis se ei kuitenkaan vielä ole. Tekninen alusta mahdollistaa uusien kohteiden lisäämisen helposti. Kohteiden sisällön käsikirjoituksesta vastannut kirjastoväki odottaakin varmasti jo innolla ideoita siitä, mitä kohteita palveluun halutaan lisätä. Ideoinnissa ja myös sisällöntuotannossa on varmasti kaikkien meidän kangasniemeläisten apu tarpeen.

Kalevi Tiitinen

