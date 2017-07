Kuka siirtäisi kesälomat kesäaikaan?

Lapsuuden kotikylilläni oli naapurissa emäntä, joka tapasi kunnanvaltuuston päätösten jälkeen kysyä äidiltäni, että voitko selittää minulle mistä tässä on kysymys, että pääsen valittamaan. Suhtaudun itse elämään keskimäärin positiivisesti, ja pidän valittamista turhanpäiväisenä. Aina voi itse päättää, miten johonkin vallitsevaan tilanteeseen tai päätökseen suhtautuu. Mutta kesän ja lomakauden kohtaamisesta minä haluaisin tehdä valituksen, tai paremminkin kehittämisehdotuksen, kun vain tietäisin kenelle se pitäisi osoittaa.

Aika monta kesää peräkkäin jo alkukesät ovat olleet – toki lyhyitä poikkeusjaksoja lukuun ottamatta – viileitä ja sateisia. Juhannusaaton lämpötila sama kuin jouluaaton on jo yleinen vitsi. Normaalit kesäsäät ovat alkaneet heinäkuussa, jos silloinkaan, ja usein elokuussa on ollut paras kesä. Syyskuussakin on vielä erittäin lämpimiä päiviä. Meille kangasniemeläisille, jotka elämme lomakauden myötä alueelle saapuvien muuttolintujen ostovoimasta, hyvät lomasäät ovat elinkeinojen hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeät. Golfkentällä vaikutus näkyy siten, että jo sateen uhka riittää karkottamaan pelaajat. Toisaalta elokuulla kenttä on vajaakäytöllä arkipäivisin, vaikka olisi millainen auringonpaiste.

Suomalaisten kesälomakausi tulisi siirtää ns. Keski-Euroopan aikaan eli koululaiset pääsisivät kesälaitumille vaikka juhannukselta, ja työpaikkojen pääasiallinen lomakausi ajoittuisi heinä-elokuulle, jopa syyskuun puolelle. Koulut voisivat alkaa sitten siinä syyskuun alkupuolella. Kaikki saisivat lomailla varmemmassa kesäsäässä, ja me sesonkiriippuvaiset elinkeinot saisimme asiakkaita silloin kun mansikat ovat jo kypsiä ja poutakelit houkuttelevat vesille. Suomen ilmasto on muuttunut oleellisesti, ja lomakeleistä valittamisen sijaan voisimme sopeutua asiaan ja tehdä muutoksia yhteiskunnan vakiintuneisiin tapoihin. Koululaisille tulisi pitempi kevätlukukausi, mutta ainahan siihen voi tällätä lisää vapaajaksoja. Vaikka kunnon pääsiäisloman, sillä syyslomaa ei varmaan enää tarvittaisi, jos koulu alkaisi syyskuun puolella.

Vaan se valitusosoite; kuka tästä voi päättää? Vuosilomalaki sallii jo nyt kesäloman osoittamisen työntekijälle touko-syyskuun välisenä aikana. Jokainen kunta päättää itse koulujen loma-ajat. Kuka voisi päättää siitä, että koko valtakunnassa käännetään kesäkello kerralla kuukausi myöhäisemmäksi? Ehkä minä kirjoitan Saulille.