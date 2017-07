KaPa voitti sarjakolmosen

KaPa 51:n taival SPL:n Keski-Suomen piirin nelosessa ei ole alkanut aivan odotetulla tavalla. Aiempina vuosina Kangasniemen värit ovat keikkuneet sarjan kärkikahinoissa, mutta tällä kertaa KaPa on löytynyt tuloslistan häntäpäästä. Yhdeksästä pelistä joukkue on kerännyt kaikkiaan seitsemän pistettä. Tulossarakkeissa on kuusi tappiota, kaksi voittoa ja yksi tasapeli.

KaPa on pelannut tasan 1-1 FC Vaajakosken kanssa ja voittanut Riemun tiukassa pelissä maalein 3-4. Viime viikolla kangasniemeläiset kaatoivat tärkeässä vieraspelissä Jyväskylän Nousun maalein 4-3 (2-2). KaPan maaleista vastasivat Mikko Erjava (2), Anton Kyrönlahti ja Teemu Huoponen.

Kapa pelaa viimeisen kotiottelunsa ennen sarjataukoa tänään keskiviikkona 5. heinäkuuta klo 19. Kangasniemen urheilukentällä pelattavassa ottelussa KaPa kohtaa Muuramen Yrityksen, joka tällä hetkellä on sarjataulukon hännillä.