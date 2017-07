Tänään vietetään Avoimien puutarhojen päivää

Sunnuntaina vietetään Avoimien puutarhojen teemapäivää. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään nyt kuudennen kerran. Avoinna oleviin sekä yksityisiin että julkisiin puutarhoihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy. Reilun 300 yksittäisen puutarhan ohella mukana on lisäksi ryhmäkohteita kuten siirtolapuutarhoja, joissa pääsee yhdellä käynnillä vierailemaan useassa puutarhassa.

Kangasniemeltä mukaan on ilmoittautunut Reettan puutarha Kutemajärveltä. Entisen pienviljelystilan pelloille rakennettu puutarha on avoinna sunnuntaina klo 12 lähtien ja paikassa vierailla voi iltakuuteen asti. Ihmisten lisäksi myös koiravieraat on kohteessa sallittu.

–Viime kesänä olin mukana ensimmäisen kerran. Silloin täällä kävi yli 70 vierailijaa ympäri Suomea, kertoo Reetta Luhanko, joka kuvailee puutarhaansa monipuoliseksi.

-Katsomista riittää, vaikka kyseessä ei ole niin hienostunut puutarha. Joka rikkaruohoa ei ole nypitty. Tervetuloa vain katsomaan isommalla tai pienemmällä porukalla, Luhanko toteaa.

Reettan puutarha löytyy osoitteesta Kirseläntie 127.