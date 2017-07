Kulttuuripaketti puhelimessa

Kangasniemen 150-vuotisjuhlapäivänä lanseerattu Koe Kangasniemi-mobiilisovellus ja verkkosivusto avaa paikkakunnan matkailijoille ja kulttuurinnälkäisille aivan uudella tavalla.

Mobiilisovellus johdattaa käyttäjänsä Kangasniemen kulttuurikohteille. Kulttuuripoluksi ristitty reitti pyrkii tuomaan kulttuuritietoutta matkailijoiden ja paikallisten elämään matalalla kynnyksellä.

– Sovellus opastaa mistä reitti kulkee ja ilmoittaa, kun on saavuttu seuraavalle kohteelle, kertoo sovelluksen teknisestä puolesta vastanneen Retkipaikan toimitusjohtaja Antti Huttunen.

Kulttuuripolku-hankkeen käsikirjoittamisesta on vastannut Kangasniemen kunnankirjasto.

–Tekstien kirjoittamisessa päävastuu on ollut kirjastolla, mutta yhteistyössä niitä on työstetty eri asiantuntijatahojen kanssa, kertoo kirjastonhoitaja Sari Tulla.

