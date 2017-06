Tekonurmi käyttöön ensi viikolla

Uusi hiekkatekonurmi viheriöi houkuttelevasti Kansis-keskuksen ja lukion pihapiirissä. Espoolaiset Benny (7) ja Roope Romo (10) ovat kangasniemeläisen pappansa Kauko Romon kanssa katsomassa, joko kentälle pääsisi. Espoon Palloseurassa aktiivisesti pelaavilla pojilla on pallot kainalossa ja nappikset jalassa, mutta pääsy kielletty -kyltit metalliaidassa kertovat, että ihan vielä ei tekonurmelle ole asiaa.

Liikunnanohjaaja Markus Laitinen tietää kertoa, että pelikäyttöön Kangasniemen tuorein liikuntapaikka saadaan ensi viikolla.

– Lähipäivinä tehdään vielä viimeistelytöitä. Tämän viikon lopulla urakoitsija luovuttaa kentän kunnalle. Ensi viikon alussa tuodaan paikalle maalit ja kenttä saadaan käyttöön.

Uutta kenttää reunustavalla metalliaitauksella on leveyttä 40,6 metriä ja pituutta 65 metriä. Ihan täysimittaista jalkapallokenttää mitat eivät vastaa, mutta junioripeleihin ja harjoituksiin kenttä sopii mainiosti. Pienemmille junioreille tilaan saadaan järjestetyksi poikittain kaksikin kenttää.

Markus Laitinen arvioi, että hiekkatekonurmi parantaa Kangasniemen jalkapalloilun olosuhteita merkittävästi. Tekonurmella voidaan palloilla keväisin ja syksyisin, kun liikuntapuiston pääareena ei ole käytettävissä. Tekonurmi sopii hyvin myös esimerkiksi pesäpalloilun tarpeisiin.

– Tälle kesälle emme ala urheiluseuroille tähän käyttövuoroja jakamaan, mutta tietenkin kenttä on seurojen harjoituskäytössä, jos nurmikentällä on peli tai joku muu tapahtuma. Tulevina kesinä sitten voidaan tällekin kentälle jakaa vuoroja, selvittää Laitinen.

– Kouluaikoina kenttä tulee olemaan varmasti ahkerasti liikuntatuntien käytössä. Mutta koulun käytön ja varattujen vuorojen jälkeen kenttä on vapaasti kaikkien käytössä. Kuka tahansa voi tulla kentälle pelaamaan ja harjoittelemaan. Sitä vartenhan tämä on tehty.