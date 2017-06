Investointeja terveyteen

Kangasniemellä on vahvan urheilupitäjän maine. Ringa Ropo, Virpi Kuitunen ja Tepa Reinikainen ovat nimiä, jotka koko Suomi tuntee. Kalskeen hiihtäjät, nuoret ampumahiihtäjät ja yleisurheilijat pitävät huolen siitä, että Kangasniemen nimi keikkuu kansallisten kisojen tulosluetteloissa ja nuorten ikäluokkien SM-tilastoissa. Vahvasta tulevaisuudesta kertovat myös perinteiset ikäkausikisat. Alkukesän säät ovat olleet oikukkaat, mutta lumi- ja vesisateista huolimatta ikäreissä on maanantaisin kirmannut parhaimmillaan lähemmäs sata nappulaa.

Kymmenen miljoonan Kansis-keskus oli kunnalta vahva investointi tulevaisuuteen. Koulutuksen lisäksi se luo uusia mahdollisuuksia paikallisille urheiluseuroille. Jo ensimmäisen toimintakevään aikana oli havaittavissa, että salibandy kasvatti suosiotaan nuorten keskuudessa. Myös futsal tulee salin ansiosta nousemaan vahvasti paikalliselle lajikartalle.

Kansis-keskuksen suuresta investoinnista huolimatta – tai ehkä juuri sen vuoksi – kunta on jatkanut tänä vuonna vahvaa panostusta urheiluun. Kansis-keskuksen piha-alueelle on juuri valmistunut uusi hiekkatekonurmikenttä, joka palvelee koulun liikuntatarpeiden lisäksi laajasti paikkakunnan palloilulajien harrastajia. Loppukesän aikana koulun pihaan valmistuu lisäksi kuntoilualue laitteineen ja monipelikenttä.

Lisäksi syyskuussa käynnistyy jo pitkään odotettu urheilukentän remontti, jonka aikana pistetään uusiksi juoksuradat ja kaikki kenttälajien suorituspaikat. Remontti on 150-vuotiaalta kunnalta tärkeä lahja urheilevalle nuorisolle ja sille tärkeälle nuorisotyölle, jota urheiluseuroissa tehdään. Toivottavasti investoinnit kannustavat nuoria niin vahvasti, että Kangasniemeltä nousee jatkossa uusia ringaropoja ja tepareinikaisia Suomen ja maailman yleisurheilutaivaalle.

Mitalit ja kisamenestys ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpiä ovat aktiivisen liikunnan terveysvaikutukset. Kangasniemi on muiden Etelä-Savon kuntien kanssa mukana Vesote-hankkeessa, jossa pyritään liikuntaa, ravitsemusta ja riittävää unta painottaen ohjaamaan kuntalaisten elintapoja terveellisempään suuntaan. Kangasniemen liikuntainvestoinnit tukevat hyvällä tavalla projektin tavoitteita. Kun kangasniemeläiset lisäävät arkeensa liikuntaa, säästetään terveysmenoissa. Suuretkaan panostukset liikuntapaikkoihin eivät ole tuhlausta vaan kannattavia terveysinvestointeja, jotka maksavat itsensä nopeasti takaisin.