Poliisi odottaa juhannusliikenteen olevan kiivaimmillaan torstaina iltapäivällä

Liikenne voi moninkertaistua Itä-Suomen eli Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon pääteillä huomenna torstaina, juhannuksen aatonaattona. Itä-Suomen poliisi odottaa liikenteen olevan vilkkaimmillaan puolestapäivästä iltaan. Paluuliikenteen huipun odotetaan osuvan sunnuntai-iltapäivään. Sen odotetaan olevan kesälomien alkamisesta johtuen menoliikennettä hiljaisempaa.

Meno- ja paluuliikenteessä poliisi valvoo erityisesti ajonopeuksia, ohituksia ja ajoetäisyyksiä. Perinteisen valvonnan rinnalla toimii automaattinen liikennevalvonta.

Juhannusaattona ja päivinä poliisi keskittää rattijuopumusvalvontaan huvipaikkojen läheisyydessä. Poliisi valvoo myös juhannusajan vesiliikennettä. Valvonnalla poliisi pyrkii ensisijaisesti vähentämään ruorijuopumuksia ja lisäämään pelastusliivien käyttöä.

Poliisin neuvot juhannusliikenteeseen:

Malttia liikenteeseen

• Ruuhkaliikenteessä ohittaminen on turhaa, koska ajallisesti säästöä syntyy vähän, mutta vaaratilanteita sitäkin enemmän.Malttia tarvitaan etenkin ohituskaistoilla, missä jonoa ohittamalla aiheutetaan kaistojen lopussa ruuhkaa ja jonojen pysähtelyä.

• Riittävä etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon antaa kuljettajalle aikaa tehdä oikeita ratkaisuja ja peräänajon riski pienenee.

• Ennakoiva ja muut tienkäyttäjät huomioiva ajotapa on turvallisen liikenteen lähtökohta.

• Kuljettajaksi asettuu kokenein ja harkitsevin kuljettaja.

• Auto lastataan oikein: tavarat sijoitellaan oikein, etteivät ne pääse ajon aikana lentämään äkkijarrutuksissa tai muusta syystäkään.

• Kaikki autossa olijat käyttävät turvavöitä ajon aikana.

• Auton kunto on tietenkin tarkistettu ennen liikkeelle lähtöä; ilman paineet renkaista ja nestesäiliöt täytetty tuulilasinpesunesteellä ja jäädytysnesteellä.

• Matkustusmukavuutta ajatellen auton sisälämpötila säädetään sopivan viileäksi ajovireyden säilyttämiseksi.

• Tiukkoja aikatauluja on turha laatia itselle, vaan varataan aikaa rauhalliseen etenemiseen ja taukojen pitämiseen. Jokaisen tavoitehan on turvallinen perille pääsy.