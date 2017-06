Heli Siitari Metsästäjäliiton toiminnanjohtajaksi

Suomen Metsästäjäliitto saa uuden toiminnanjohtajan 1.8. Tehtävässä aloittaa ekologiaan ja ympäristönhoitoon erikoistunut filosofian tohtori Heli Siitari. Hän siirtyy Metsästäjäliittoon Luonnon- ja riistanhoitosäätiöstä, jossa hän toimii tällä hetkellä asiamiehenä.

– Metsästäjäliitto kehittää toimintaansa kotimaassa ja EU-foorumeilla – tavoitteena rakentava, aktiivinen sidosryhmätyö, laadukkaat jäsenpalvelut sekä juridis-tieteelliset lausunnot, hallituksen puheenjohtaja Tuomas Hallenberg sanoo.

– Helin mittava riista- ja luontoalan tuntemus, kontaktit sekä kansainvälinen osaaminen tukevat erinomaisesti liittomme kehitystä asiantuntijana ja yhteistyökumppanina. Teoria ja käytäntö yhdistyvät Helin – aktiivisen metsästäjän ja kennelharrastajan – osaamisessa, kuten tiimin johtaminenkin.

Heli Siitari on kotoisin Kangasniemeltä ja asunut suuren osan elämästään Keski-Suomessa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori sekä dosentti Jyväskylän yliopistosta. Hän on tehnyt urallaan paljon evolutiivisekologista tutkimusta mm. teerellä ja työskennellyt eri sidosryhmien kanssa kestävän luonnonvarojen käytön puolesta. Siitari on intohimoinen noutajakoiraharrastaja ja metsästää koiriensa kanssa aktiivisesti Suomessa ja ulkomailla. Hän on myös noutajien taipumuskokeen ja working-testin ylituomari. Lisäksi hän toimii kansainvälisen riistansuojeluneuvoston CIC:n (International Council for Game and Wildlife Conservation) Politiikka ja laki -osaston puheenjohtaja.

– Odotan innolla uutta tehtävääni Metsästäjäliitossa. Toivon, että voimme olla aktiivisesti mukana niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä politiikassa päätöksenteon eri vaiheissa luotettavana yhteistyökumppanina. Tavoitteenani on edistää metsästystä osana suomalaista modernia yhteiskuntaa, Siitari toteaa.