Kylmyys ja kuivuus hidastaa kasvua

Kylmä sää on hidastanut viljelykasvien kasvua. ProAgria arvioi kasvukauden olevan Etelä- ja Keski-Suomessa viikon ja Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa kaksi viikkoa jäljessä tavanomaisesta aikataulusta. Toukokuussa sateet ovat olleet vähäisiä koko maassa. Kuivuudesta johtuen kevätviljojen ja -öljykasvien orastuminen on ollut epätasaista viimeisimpänä kylvetyillä lohkoilla. Maan pohjoisosissa kylmä sää on hidastanut roudan sulamista ja peltojen kuivumista kylvökuntoon.

Toukokuun loppupuolella oli useita pakkasöitä, jotka vioittivat paikoitellen Etelä- ja Keski-Suomessa kukkivia mansikka-, herukka- ja omenakasvustoja, taimettuneita perunakasvustoja ja öljykasveja. Etelä-Karjalassa ja Keski-Suomessa on paikoitellen havaittavissa vioituksia aikaisin kylvetyissä ohrakasvustoissa. Kasvustot kaipaavat sateita toipuakseen hallaöiden aiheuttamista vioituksista.

Vavesaaren tilan isäntä Tuomo Laitinen arvioi, että Kangasniemen korkeuksilla satokausi on parisen viikkoa myöhässä. Vuosi sitten vastaavaan aikaan oltiin tavanomaisesta viikko edellä.

– Alkukesän kylmyys ei satotasoihin vaikuta, jos kesästä ja syksystä tulee hyvä, sanoo Laitinen, jonka tilalla kasvaa kauraa, mansikkaa, pensasmustikkaa, karviaista, omenaa ja raparperia.

– Se näyttää selvältä, että avomaan mansikkaa ei juhannuspöytään tänä vuonna saada. Mansikka talvehti hyvin, mutta kylmyys on hidastanut kasvun käynnistymistä. Kukinta on vasta alkamassa ja satokauden alku menee heinäkuulle.