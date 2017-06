Ale-makasiini avasi uuden tavaratalon

Ankkuri-marketin tyhjäksi jättämä halli ennätti seistä puolisen vuotta tyhjillään surullisena maamerkkinä Lapaskankaan risteyksessä. Ale-Makasiinin tulo paikkakunnalle muutti viimein kaiken. Kun ketjun yhdeksäs liike avasi ovensa viime torstaina, täyttyi laaja parkkipaikka autoista ja liikkeen sisusta edullisia tarjouksia ihmettelevistä asiakkaista.

Ale-Makasiinin toimitusjohtaja Petri Riikonen sanoo olevansa tyytyväinen uuden myymälän starttiin.

– Kangasniemeläisille lämpimät kiitokset hyvästä vastaanotosta. Ensimmäisinä päivinä on ollut vilkasta.

– Nyt on sitten meidän vuoromme vastata huutoon ja lunastaa paikkamme paikallisilla markkinoilla. Pyrimme olemaan ostospaikka, josta löytyy laadukasta tavaraa kilpailukykyiseen hintaan, sanoo Riikonen.

Avajaisissa monet edulliset tarjoustuotteet hupenivat nopeasti. Esimerkiksi pienkonebensa uhkasi loppua heti kättelyssä.

– Bensaa saimme jo viime viikolla lisää ja edelleenkin sitä on hyllyymme tulossa. Haluan varmistaa, että kukaan ei jää ilman edullista avajaistarjousta.

Alkunsa Ale-Makasiini Matti Riikonen Oy sai Äänekoskella vuonna 1985. Nykyisin yrityksen kotipaikka on Laukaa. Toimitusjohtaja Petri Riikonen on yrityksen perustajan, Matti Riikosen poika.

Vahvan kasvunsa Ale-Makasiini aloitti 1990 luvulla. Liikkeen kyltit koristavat katukuvaa jo Äänekoskella, Suolahdessa, Laukaassa, Saarijärvellä, Viitasaarella, Pihtiputaalla, Pielavedellä ja Siilinjärvellä. Kangasniemen myymälä on ketjun yhdeksäs.