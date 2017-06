Kesä tulee, mutta milloin tulevat paikalliset tuotteet?

Otsikon kysymykseen me tuottajat olemme saaneet vastata viime päivinä. Ja vaikka maanviljelijä on tottunut joka kevät kylmiin jaksoihin, tänä keväänä tuota kylmää on vain tuntunut riittävän melkoisesti.

Mutta kun mennään jo kesäkuuta, ei se juhannuskaan ole kaukana.

Toivottavasti tällä viikolla on lämmennyt, juttua kirjoittaessa sääennustus näin lupasi. Kasvit pääsisivät kunnolla kasvuun ja yöhallat olisivat ohi. Me tuottajat koitamme harsojen ja sadetuksen avulla saada marjat ja perunat myyntiin mahdollisimman aikaisin, sesonki meille olisi juhannus.

Torille saatavat mansikat ja perunat meiltä paikallisilta tuottajilta näyttää kuitenkin menevän heinäkuulle. Vasta heinäkuulta alkava satokausi tekee suuren loven tuottajan jo nyt laihaan kukkaroon.

Varma merkki paikallisista herkuista on kuitenkin tuottajien ilmestyminen torille myyntikojuineen. Juuri me myyjät ja tapahtumanjärjestäjät saamme teidät kuluttajat ja kulkijat viivähtämään ja asioimaan torilla.

Kangasniemen, niin kuin monien muidenkin torien ympärillä, käy keskustelu vilkkaana torin kehittämisestä. Tuo Pömpeliksi ristitty mökki on monen mielensäpahoittajan harmin kohde. Se pitäisi siirtää! On kuulemma ruma ja peittää maisemaa.

Mitä ihmettä? Emme ole kuulleet kenenkään haluavan meidän torimyyjien siirtyvän pois maiseman edestä, kumma kyllä.

Kenen maiseman? Kangasniemellä riittää kaunista maisemaa ja rantaviivaa ihailtavaksi aivan varmasti muualtakin katsottuna kuin mäen päältä marketin nurkalta. Eikö? Ja kangasniemeläistenkin kannalta lienee parempi sellainen tori, jolla on myyjiä ja tapahtumia ”pömpeleineen”. Vai pidetäänkö aukeana – ihan vain maiseman takia?

Jos menet turistina vieraaseen kaupunkiin tai kuntaan, käytkö torilla vai virastotalolla? Entä mitä siellä torilla näkyy?

Niinpä! Meillä Kangasniemellä on oikeasti upea tori ja ihanat asiakkaat – niin paikalliset kuin kesäasukkaat! Teitä kaikkia on aina ihana tavata, joskus haikeissakin merkeissä.

Vaikka me tuottajat tulemmekin myöhemmin torille tänä kesänä, ihaillaan siihen asti maisemia!