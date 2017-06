Kangasniemelle uusi ambulanssi

Essote on uusinut ambulanssikalustoaan ja nyt myös Essoten ensihoidon Kangasniemen asemapaikassa on uusi ambulanssi, joka otettiin käyttöön toukokuussa.

Kangasniemellä toimii ympärivuorokautinen ensihoitoyksikkö.

– Jokaisena päivänä ja kellonaikana ja lähtövalmius on välitön, kertoo Essoten ensihoitopäällikkö Marko Pylkkänen.

Kangasniemellä ensihoidossa on hoitotason yksikkö. Ensihoito jaetaan ensivaste-, perus- ja hoitotasoon.

– Hoitotaso on ensihoidon ylin toiminnallinen taso, jos ei puhuta lääkäriyksiköistä. Se tarkoittaa henkilöstölle koulutus- ja osaamisvaatimuksia sekä vaatimuksia ambulanssin välineistölle ja lääkevalikoimalle. Kangasniemellä työvuorossa on aina vähintään yksi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, eli sairaanhoitaja. Työparina on lähihoitaja tai sairaanhoitaja, Pylkkänen kertoo.

Viime vuonna ensihoidolla oli koko Essoten alueella reilut 23 000 hälytystä. Kangasniemen ensihoidon hälytysmäärät ovat noin 1200 hälytystä vuodessa.

Lue lisää Kangasniemen Kunnallislehdestä.