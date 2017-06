Palaneen muurahaispesän sammuttivat ohikulkijat

Muurahaispesä sytytettiin palamaan Kangasniemen teollisuustiellä sunnuntaina iltapäivällä. Kohteessa palanutta muurahaispesää olivat aluksi sammuttaneet ohikulkeneet frisbeegolf-harrastajat, jotka olivat kaataneet mukana olleita juomiaan palopesäkkeeseen. Pelastushenkilökunnan saapuessa paikalle paikalla pesäke savusi, eikä varsinaisia liekkejä enää ollut.

– Muurahaispesä on höttöistä ja kevyttä materiaalia, joten jos se palaa ja tuuli heittää sitä sivummalle, on riski, että ympäristö syttyy ja palo leviää. Aina kun on avotulta maassa, on siinä on se riski, että se pääsee leviämään. Maasto on nyt rutikuivaa, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eero Aho.

Maastoa paloi noin kolme neliömetriä. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

– On vahva epäilys, että asialla olivat todennäköisesti lapset. Poliisi kävi kohteessa ja selvittää asiaa.