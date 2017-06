Keskustan johdolla uuteen kauteen

Kangasniemen uusi valtuusto suuntaa kohti tulevaisuutta keskustalaisessa johdossa. Puolueen värit ovat jatkossa ykköspaikalla sekä hallituksessa että valtuustossa. Päättyvällä valtuustokaudella valtuustoa on johtanut demareiden Mikko Hokkanen, uuden valtuuston johtoon astuu Tommi Vehmala. Kunnanhallituksen johdossa jatkaa Tapani Nykänen.

Nykäsen mukaan puolueiden välisissä neuvotteluissa tavoitteena oli, että kunnanhallituksen kokoushuoneessa olisi paikalla mahdollisimman laaja edustus. Tuossa tavoitteessa onnistuttiin. Puolueista vain yhden edustajan kristillisille ei paikkaa ykkösrivistä löytynyt. Hallituksessa on keskustalla kolme paikkaa, demareilla kaksi ja vihreillä ja perussuomalaisilla kummallakin yksi. Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja on demari ja toinen varapuheenjohtaja kokoomuslainen. Puheenjohtajistolla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa.

Täysin sovinnollisesti paikkojen jako ei tälläkään kertaa sujunut. Demareiden Tuula Vornanen kertoo, että keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteispeli pudotti demarit osin sivuraiteelle.

– Saimme yhden lisäpaikan ja olemme valtuuston toiseksi suurin ryhmä. Emme kuitenkaan saaneet yhtään puheenjohtajuutta. Kokoomus sai kahdella valtuutetulla johtoonsa tärkeän hyvinvointilautakunnan.

– Mutta tällaista politiikka on. Viimeksi saimme valtuuston puheenjohtajuuden, nyt jäimme vähän sivuun. Tällaista politiikka on. En tämän takia yöuniani menetä. Työ Kangasniemen puolesta jatkuu, sanoo Vornanen.

Tommi Vehmalan johtamassa valtuuston puheenjohtajistossa varapuheenjohtajina ovat Tuula Vornanen (sd.) ja Rauni Pietarinen (kok.). Tapani Nykäsen johtamaan hallitukseen kuuluvat lisäksi Timo Seppälä (kesk.), Marjaana Sävilammi (kesk.), varapuheenjohtaja Tiina Väisänen (sd.), Markku Kuusjärvi (sd.), Petra Laitinen (vihr.) ja Tapio Viljanen (ps.).

Tarkastuslautakunnassa ovat: Puheenjohtaja Matti Tulla (kesk.), Juhani Raatikainen (sd.), Marjo Heikkinen den Arend (vihr.), Petri Pylvänäinen (kok.) ja Mervi Savolainen (kesk.).

Hyvinvointilaukuntaa johtaa kokoomuksen Simo Hokkanen, varapuheenjohtaja on demareiden Jani Savolainen. Lautakunnan jäsenet ovat: Arto Tommola (kesk.), Tuula Paavilainen (kesk.), Roope Pylvänäinen (kesk.), Eija Partanen (sd.), Maisa Juntunen (vihr.), Paula Kuitunen (ps.) ja Sirpa Söderström (kd.).

Teknisessä lautakunnassa puhetta johtaa Kari Luukkainen (kesk.). Jäsenet ovat Sari Leskinen (kesk.), Tuomo Janhunen (kesk.), Sirpa Sappinen (kesk.), Sulo Hämäläinen (sd.), Lilja Puura (sd.) ja Eetu Lahikainen (ps.).