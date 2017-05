Ensi askeleet työelämään

On taas se aika vuodesta, kun joka paikassa tuntuu näkyvän uusia, nuoria ja innokkaita työntekijöitä. Kesätyöntekijöiden parin kolmen kuukauden pyrähdys työelämään on käynnistynyt. Nuoria ahkeroi ainakin hoitoalalla, puistotöissä, rakennuksilla, viljelyksillä, myynnin tehtävissä ja palvelualalla – varmasti monilla muillakin sektoreilla.

On valtavan hienoa, että nuoret pääsevät kesällä edes lyhyeksi pätkäksi töihin. Työelämän pelisääntöihin totuttelu, työyhteisössä toimiminen, uusien asioiden oppiminen ja tietysti oman rahan tienaaminen ovat niitä tärkeitä askelia aikuisuuteen.

Kaikille ei töitä valitettavasti riitä, mutta omalla aktiivisuudella on suuri merkitys. Kannattaa olla ajoissa asialla, toukokuussa paikat on jo valtaosin jaettu. On toki myös pieni, mutta huolestuttava joukko nuoria, joita kesätöiden tekeminen tai edes hakeminen ei kiinnosta. Ei kannata olla turhan valikoiva työpaikan suhteen, harva saa toivomansa alan paikkaa ainakaan ensi kerralla. Kannattaa ajatella niin, että ihan mistä tahansa työelämän kokemuksesta on hyötyä pitkässä juoksussa – aina sieltä jotain tarttuu takataskuun.

Ainakin palvelualalla ja myynnin tehtävissä myös asiakkaat ja nuoret kohtaavat. Aika helposti näkee, kuka on jo vähän kokeneempi tekijä ja kuka luultavasti ensimmäisessä työpaikassaan. Epävarmuus, kenties vähän hitaampi tahti ja pieni ujouskin ovat ihan ymmärrettäviä. Koetetaan kaikki omalta osaltamme kannustaa näitä nuoria eikä suotta ärsyynnytä siitä, jos ihan joka asiaan ei heti saa vastausta tai kassakone menee hetkeksi sekaisin. Eiköhän meillä kaikilla ole kesällä muutama minuutti aikaa odotella. Kiitos hyvin tehdystä työstä antaa tsemppiä ja itsevarmuutta pitkäksi aikaa!

Meidän kahvilamme työllistää tänä kesänä kahdeksan eri-ikäistä nuorta. Joukossa on koululaisia, opiskelijoita ja juuri ammattiin valmistuneita. Osa puurtaa koko kesän, muutama vasta totuttelee työelämään kuukauden verran.

Tänä kesänä muutama vanhoista kesätyökonkareistamme on jäänyt opiskelupaikkakunnilleen oman alansa töihin ja meilläkin on useampi ihan uusi nuori työporukassamme. Porukan vaihtuminen on sekä rikkaus että haaste työnantajalle. On aina kiva saada uusi, reipas ja innokas työntekijä joukkoon. Toisaalta uuden ihmisen opettaminen tehtäviinsä ja talon tavoille ottaa oman aikansa ja sesongin kiireissä se ei aina ole helppoa. Ja kaikkihan me olemme yksilöitä – joku omaksuu asiat vikkelästi, toinen tarvitsee enemmän harjoittelua. Siksi olenkin iloinen, että meillä on ollut hyvin kiinteä kesäporukka, lähes kaikki ovat palanneet vuodesta toiseen. Vanhat tekijät opettavat uusia ja pikku hiljaa heistä kasvaa seuraava lenkki kesätyöntekijöiden ketjuun.

Kun nuorille annetaan mahdollisuus, heiltä saa tuoreita ideoita ja uusia tapoja hoitaa tehtäviä. Aivan korvaamattomia he ovat näiden nykyvempeleiden kanssa. Kun tällainen keski-ikäinen täti-ihminen saa itseään älykkäämmän puhelimen jumiin tai some-päivitys katoaa jonnekin bittiavaruuteen, kannattaa suosiolla luovuttaa se kapula lähimmälle teinille. Pari painallusta ja kymmenen sekuntia myöhemmin ongelma on pois pyyhkäisty. Miten – sen tietävät vain nämä fiksut nuoret.

Mukavia hetkiä kesätöissä!