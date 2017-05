Suuri toritapahtuma helatorstaina

Tänään helatorstaina 25. toukokuuta järjestetään Pirtinpuistossa ja torilla suuri toritapahtuma. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Puula-partio, Ravintola Puulaaki, Ringette C-tytöt, Maaseutuseura, Martat, Puula Tours, Torikahvila Rantapannu sekä Kangasniemen ev.lut. seurakunta.

Tapahtumapäivä alkaa klo 10 Pirtinpuistossa reformaation eli uskonpuhdistuksen merkkivuoden gospelmessulla. Musiikista vastaa Syvä huokaus –yhtye. Sateen sattuessa gospelmessu pidetään kirkossa.

Messun jälkeen Pirtinpuistossa on monia mahdollisuuksia eri aktiviteetteihin kuten frisbeegolfiin ja mölkynheittoon viidessä toimintapisteessä. Kaikki osallistujat ovat mukana arvonnassa, joka tapahtuu Pirtinpuiston lavalla klo 13.

Heti messun jälkeen voi lähteä tutustumaan myös torilla oleviin Pop-up- ravintolakojuihin. Niissä on mahdollisuus ruokailuun ja monenlaisen pikkupurtavan ostamiseen. Kaikki ruokailijat osallistuvat lahjakorttien arvontaan. Arvonta tapahtuu klo 14.

Pop-up ravintoloista voi ostaa mm. lohikeittoa, uuniperunoita eri täytteillä, villiyrttisalaattia ja piirasta, perunarieskaa, kääretorttua, savolaisia tapaksia, kahvia ja lettuja.

Helatorstain suuri toritapahtuma on tarkoitettu koko perheelle. Juhlapäivän lounasmahdollisuus vapauttaa myös kotilounaan valmistamiselta. Tervetuloa mukaan!

Suuri toritapahtuma to 25.5. klo 10-14. Reformaation merkkivuoden gospelmessu Pirtin puistossa klo 10-13 ja Pop-up ravintolapäivä torilla klo 11-14.