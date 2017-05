Kunta ottaa kaikki mukaan strategiansa valmisteluun

Kunta on parhaillaan laatimassa uutta kuntastrategiaa kesäkuussa alkavalle ja vuoteen 2021 kestävälle valtuustokaudelle. Nyt kunta ottaa mukaan strategian valmisteluun kaikki kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, yritykset ja yhteisöt.

Kunta on julkaissut verkkosivuillaan kyselyn, jonka avulla jokainen voi halutessaan ottaa osaan kunnan strategian laatimiseen.

– Kunnan strategiaan haluamme saada ajatukset teiltä kaikilta, joita varten kunnan toiminnat ja palvelut ovat. Nyt toiminnassa oleva valtuusto on omat näkemykset jo antanut ja uusi valtuusto tulee työstämään strategiaa elokuun jälkeen vanhan valtuuston eväin sekä teidän kaikkien ajatuksien jälkeen. Osallistumisesi strategian alkuvisiointiin on tärkeää ja toivon, että antaisit pienen tovin ja tärkeät ajatukset kunnan tulevaisuuden ajatuksesi meille, evästää kunnanjohtaja Johanna Luukkonen.

Vastausaikaa on toukokuun loppuun.