Puulan vedenpinta nousussa. Kissakosken juoksutusta pienennetty

Puulassa vedenpinnat ovat noususuunnassa. Puulassa vedenpinta on nyt 11 senttimetriä ajankohdan keskiarvon alapuolella ja kääntynyt nousuun. Keskiennusteen mukaan Puulan pinta kohoaa kesäkuun loppuun mennessä kymmenisen senttiä, todennäköisesti enintään 15 senttimetriä.

Pienten kevättulovirtaamien vuoksi Puulaa säännöstelevän Kissakosken juoksutusta on viime päivinä pienennetty, ja tällä hetkellä koskessa kulkee noin 26 kuutiota sekunnissa oleva kevätvirtaama, joka pudonnee lähipäivinä 15 kuutiota sekunnissa tuntumaan. Juoksutuksen pienentämisellä pyritään estämään Puulan vedenpinnan lasku ja säästämään vettä kesää vasten. Tämä käy ilmi Etelä-Savon ely-keskuksen tänään julkaisemasta vesitilannekatsauksesta.

Mäntyharjun reitillä latvajärvien kuten Kyyveden kevättulvat jäivät vähälumisen talven vuoksi selvästi tavanomaisia tulvakorkeuksia pienemmiksi ja vedenpinnat ovat nyt ajankohdan keskitason alapuolella. Alkukesän vedenkorkeuksien ennakoidaankin monin paikoin olevan tavanomaista alempana.

Kyyveden vedenkorkeus on 21 senttimetriä ajankohdan keskiarvon alapuolella. Pinnankorkeus on kääntymässä loivaan laskusuuntaan. Toukokuun lopun ja kesäkuun kuluessa laskua ennustetaan kertyvän nykytasosta noin 5–20 senttimetriä.

Synsiän vedenpinta on 24 senttimetriä ajankohdan keskiarvon alapuolella.

Läsäkoskessa on tällä hetkellä 16 kuutiota sekunnissa virtaama, joka on noin 70 prosenttia keskimääräisestä touko-kesäkuun vaihteen virtaamasta.

Järvivedet ovat kevään viileistä säistä johtuen asteen tai pari tavanomaista viileämpiä. Maakunnan suuremmissa järvissä pintaveden lämpötila on tällä hetkellä 6-9 astetta. Lämpenevä sää nostaa pintaveden lämpötiloja nopeasti etenkin pienemmissä ja tummavetisissä järvissä.

Pohjaveden pinnat ovat maakunnassa hieman alle ajankohdan keskitason. Useimmilla pohjavesi-alueilla huippu on saavutettu ja kesäkuussa vedenpinnat lähtevät laskusuuntaan.