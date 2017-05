Kesäkuu tuo uusia bussivuoroja

Toukokuun alussa kangasniemeläisillä bussimatkustajilla oli hermo pinnassa. Savonlinja oli juuri lopettanut Mikkelin ja Jyväskylän välisen vuoronsa, jolla työmatkalaiset ja opiskelijat pääsivät sopivasti Kangasniemeltä Jyväskylään. Nyt kiukku voi vaihtua iloksi, kun kesäkuu näyttää tuovan uusia bussivuoroja. Pohjois-Savon ely-keskuksella on parhaillaan menossa pikakilpailutus työ- opiskeluliikennettä palvelevista bussivuoroista, joiden pitäisi alkaa liikennöimään reiteillään jo 4. kesäkuuta.

– Nopeaan reagointiin vaikutti oleellisesti saamamme runsas palaute. Sekä kunta, että bussimatkustajat ovat olleet meihin aktiivisesti yhteydessä ja perustelleet liikennöinnin tarpeellisuutta, kertoo lupa-asiantuntija Päivi Juvonen ely-keskuksesta.

Ely-keskuksen tavoitteena on, että 4. kuudetta alkaen Mikkeli-Kangasniemi-Jyväskylä -reitillä alkaa kulkea bussivuoro, joka lähtee Mikkelistä klo 6, on Kangasniemellä 6.45 ja Jyväskylässä 7.45. Paluuvuoro Jyväskylästä Kangasniemelle ja edelleen Mikkeliin lähtee klo 18.

Lisäksi kilpailutuksessa järjestetään kesäaikainen liikennöinti Kangasniemen ja Mikkelin välille vuoroille, jotka nyt ajetaan vain talviaikaan. Vuoro lähtee Kangasniemeltä Mikkeliin arkipäivisin klo 7.50 ja on perillä Mikkelissä klo 8.45. Paluuvuoro Mikkelistä lähtee klo 16.30 ja on perillä Kangasniemellä klo 17.15.

Mikkelin ja Jyväskylän välinen liikennöinti on tähän asti ollut täysin markkinaehtoista.

– Joukkoliikennemarkkinoiden vapauduttua lupaviranomaisilla ei ole enää mitään lakiin perustuvia keinoja estää yrityksiä lakkauttamasta liikennöimiään vuoroja. Se olisi markkinoihin puuttumista, selvittää ely-keskuksen joukkoliikenneasiantuntija Toini Puustinen.

– Liikenteenharjoittajien vapaus lisääntyy entisestään, kun juuri hyväksytty liikenteen palveluista annettu laki tulee voimaan 1.7.2018. Sen jälkeen liikenteenharjoittajat vain ilmoittavat uuden liikenteen aloittamisesta, muutoksista tai lakkauttamisista. Nykymuotoiset reittiliikenneluvat jäävät siis historiaan.

Puustisen mukaan ely-keskus pyrkii määrärahojensa puitteissa hankkimaan lakkautettujen vuorojen tilalle korvaavia työmatka- ja liityntäyhteyksiä, jos ne katsotaan välttämättömiksi. Julkisista varoista tulevasta tuesta ely-keskus maksaa 90 prosenttia, alueen kunnat 10 prosenttia.

Huhtikuussa Kangasniemen kunta esitti virallisen vetoomuksen ely-keskukselle linja-autovuorojen säilymisestä. Myös Savonlinjaan kunta vetosi. Bussivuorojen käyttäjät vetosivat liikennöinnin jatkumisen puolesta lähes 40 nimen adressilla.