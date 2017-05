Lapaskangas taas puheenaiheena

Lapaskangas on noussut jälleen yleiseksi puheenaiheeksi siellä, missä kaksi tai kolme kangasniemeläistä kokoontuu. Siihen on monta hyvää syytä.

Viimeisin on uutinen, jonka mukaan halpamyymäläketju Ale-Makasiini Matti Riikonen Oy aloittaa toimintansa lopettaneen Ankkuri-marketin hallissa uuden myymälän.

Tietoa on tervehditty Kangasniemellä ilolla. Tyhjillään ollut, uutta vastaava halli ennätti herättää talven aikana paljon odotuksia, ihmettelyä ja arvailua.

Uusi myymälä avattaneen touko-kesäkuun vaihteessa. Ajankohta on paras mahdollinen ketjun tarjontaa ja Kangasniemen kesäasukassesonkia ajatellen.

Ale-Makasiinille Kangasniemi on päänavaus Etelä-Savossa. Ketjulla on ennestään kahdeksan myymälää Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Varteenotettavan kilpailijan ilmestyminen alueelle voi pakottaa muut yritykset tarkistamaan strategiaansa ja markkinointiaan.

Jo Ankkuri-marketin aikana moni peräsi turvallista kevyen liikenteen reittiä hallille. Nykyisin väylä kulkee myymälään nähden väärällä puolen tietä. Esimerkiksi lasten ja vanhusten liikkuminen liikenteen seassa ja tienreunoja pitkin on vaarallista varsinkin vilkkaimpana aikana.

Kiertoliittymän mahdollisuuksiin uskoo alueen yrityksistä ainakin Teboil. Sillä on menossa näyttävä laajennus kiinteistössään. Kaksikerroksiseksi kasvava rakennus saa lisää neliöitä keittiötä varten sekä saunan ja neuvottelutilat.

Kiertoliittymän hyödyntäminen kuuluu kunnan kärkihankkeisiin. Viime vuonna kunta raivasi Kiviniemen maisemaa ja teki pientä kunnostusta leirintäalueella.

Kunnan panostusta kaivataan myös Lapaskankaan teollisuusalueella. Maanantaisessa valtuuston kokouksessa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Tulla (kesk.)muistutti, että alueen laajennusosasta puuttuu edelleen kunnallistekniikka. Sen puute voi jopa lykätä mahdollisten uusien yritysten saamista paikkakunnalle.

Mutta kesken on kiertoliittymäkin. Sen kumpu kasvaa pensaita, joiden hoito on saanut edelliskesinä moitteita. Ympyrään kaavailtu tilataideteos on hautautunut kunnassa toteuttamattomaksi hankkeeksi.

Korvaavia vaihtoehtoja kiertoliittymän komistukseksi on vuosien mittaan esitetty useampia. Pusikon sekaan jäänyt ”Sotkalintu” leirintäalueen sisääntulotien varresta olisi yksi varteenotettava mahdollisuus. Ettei tarvitse turvautua vessanpönttöön, jonka joku koiranleuka kiikutti kummulle rakennusvaiheessa.