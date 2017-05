Vanha kuusi jatkaa elämäänsä veistoksina

Hautausmaan taakse, lähelle Tervaniemen tupaa on ilmestynyt kaksi puusta veistettyä enkeliveistosta. Idea on Raimo Kermisen ja veistokset ovat Reijo Höylän veistämät.

– Olin käymässä vanhalla hautausmaalla vanhempieni haudalla, kun huomasin, että valtava kuusi oli nurin, Kerminen kertoo.

Heti nähtyään kuusen hän sai idean, että siitä täytyy tehdä enkeliveistoksia. Kesti kaksi päivää, kun pieksämäkeläinen Höylä veisti yli kaksimetriset puiset enkelit moottorisahoilla. Höylä laski kannon vuosirenkainen perusteella, että kuusella on ikään noin 110 vuotta. Nyt puuvanhuksen elämä jatkuukin enkeliveistosten muodossa.

