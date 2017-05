Virsivisan voitto Kangasniemelle

Kun Beckerin koulun 3A-luokan oppilaat Wilma Laitinen, Eevi Kankaanniemi ja Ella Liikanen laittoivat Kangasniemen kirkon soimaan paikallisessa virsivisassa helmikuun lopulla, kuulija vakuuttui, että musikaaliset, nokkelat ja paljon tietävät tytöt pääsevät kisassa vielä pitkälle. Paikallisen voiton jälkeen tyttöjen joukkue, Wee, voitti hiippakunnan visan ja viime viikolla Wee varmisti valtakunnallisen virsivisan voiton.

Tampereella, Pispalan kirkossa kisattu finaali oli äärimmäisen tiukka. Kangasniemi voitti puolella pisteellä kakkoseksi tulleen Haukiputaan ja kolmanneksi sijoittunut Saarijärven Herajärven koulu jäi voittajista vajaan pisteen.

Tytöt myöntävät, että vaativa kisa jännitti aika paljon. Jännitystä helpotti se, että koko luokka oli mukana kannustamassa kisassa.

– Kaikilla oli käsissään keltaiset viirit. Kun voitto varmistui oli hienoa katsoa kuinka yleisön joukossa aaltoili keltaisten viirien meri, kertovat tytöt.

Luokan opettaja Riitta Svala-Jokinen vahvistaa, että virsikisa on ollut koko luokan projekti, vaikka kovimmin tulessa ovatkin olleet Wilma, Eevi ja Ella.

– Olimme koko luokan kanssa kannustamassa paikallisessa kisassa Kangasniemen kirkossa. Hiippakunnan kisan voiton varmistuttua askartelimme yhdessä ruusukkeita ja nyt finaalia varten askartelimme keltaiset viirit, joissa toisella puolella luki Wee ja toisella puolella oli Kangasniemen vaakuna. Ja Tampereelle matkattiin bussilla koko luokka. Tämä on ollut meille yhteispeliä, jossa jokaisella luokan oppilaalla on ollut oma paikkansa ja tehtävänsä, iloitsee Svala-Jokinen.

Valtakunnallinen virsivisa järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003. Silloin siihen saivat osallistua vain kolmannet luokat. Visa pidetään joka toinen vuosi ja vuodesta 2007 lähtien siihen ovat voineet osallistua myös neljännet luokat. Kangasniemeltä virsivisaan on osallistuttu joka kerta. Edellisen kerran menestystä tuli vuonna 2005, jolloin Beckerin koulun kolmannen luokan joukkue selvitti tiensä valtakunnalliseen finaaliin asti ja saavutti siellä jaetun neljännen sijan. Virsivisan järjestää Nuori kirkko ry yhteistyökumppaneinaan kirkkohallitus ja Opetushallitus.

Ween voitto toi Beckerin koulun 3A-luokalle käyttöön 500 euron palkinnon. Lisäksi luokka saa kahden vuoden ajan pitää hallussaan visan kiertopalkintoa, kultaista, viisikielistä kannelta.