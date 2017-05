Kultaakin Kangasniemen kallioperästä löytyy

Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) viisivuotisen kallioperän kartoitushankkeen tuloksia esiteltiin yleisölle Kangasniemi-salissa tiistai-iltana. Viime vuonna valmiiksi saatujen kenttätutkimusten aikana tutkijat kävivät lähes 10 000 kalliopaljastumalla, ottivat yli 2000 näytettä, kairasivat 8 kilometriä kalliota, ottivat yli 500 moreeninäytettä, tutkivat yli 800 mikroskooppipreparaattia, teettivät yli 2000 kemiallista analyysiä ja määrittelivät 25 kivinäytteen iän. Lisäksi aineistosta on kartoituksen tuloksia esitelleen geologi Perttu Mikkolan mukaan syntynyt neljä yliopistollista opinnäytettä ja tehty 15 tieteellistä esitelmää.

– Edellisen kerran näiltä Keski-Suomen ja Etelä-Savon raja-alueilta on tehty kallioperän peruskartoitus vuonna 1903. Nyt perustiedot on päivitetty ajan tasalle, joten saattaa olla, että uusia kartoittajia täällä ei näy seuraavaan sataan vuoteen, lohkaisi Mikkola.

– Kivet ovat täällä edelleen samat kuin 1900-luvun alussa, mutta geologinen tietämys on muuttunut niin paljon, että uusi kartoitus oli paikallaan. Esimerkiksi laattatektoniikasta, maan litosfäärilaattojen liikkeestä, ei tsaarinaikaan tiedetty vielä mitään.

Julkisuudessa viiden vuoden mittavassa projektissa on korostunut malminetsintä. Varsinkin kulta on puhuttanut.

– Työstämme kuitenkin pääosa, 80 prosenttia, on ollut perustietojen tuottamista. Malminetsintään on kokonaisuudesta liittynyt vain 20 prosenttia, sanoi Mikkola.

Ihan suotta kulta ei kangasniemeläisiä ole puhuttanut. Mikkola vahvistaa, että Makkolan alueen näytteistä löytyi kultaa.

– Näytteissä kultaa löytyi, mutta ei niin paljon, että sen varassa voisi kaivostoimintaa käynnistää. Tosin lupaavimmille alueille emme päässeet kairaamaan, koska maanomistajat kairausta vastustivat.

Kangasniemelle syntyvään kultakaivokseen Mikkola ei usko.

– Jos kullan hinta nousee nykytasoltaan, voi kaivostoiminta käynnistyä Leivonmäellä, mistä nyt tutkittu kultavyöhyke alkaa. Mutta ei se mikään yllätys olisi, että Makkolankin osalta joku vielä joskus palaisi asiaan, ennustaa Mikkola.

Jos Kangasniemellä kaivostoiminta käynnistyy, ovat etsinnän kohteina todennäköisesti kupari ja nikkeli, joiden esiintymiä löytyy Lapaskankaalta Pieksämäelle suuntautuvalla linjalla. Yksityinen firma tutki aluetta helikopterikuvauksin muutamia vuosia sitten, mutta ainakaan toistaiseksi hankkeet eivät alueella ole edenneet.