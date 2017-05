Joukkueen voima

Nyt se sitten on alkanut. Golfkausi 2017, kun koko Kangasniemi golfaa. Kesältähän tämä ei varsin tunnu, mutta kun kalenterista katsoo, niin kesähän se on. Näillä mennään siis, vaikka kuinka meille räntää tarjoaisi.



Viime lauantaina oli ensimmäinen Koko Kangasniemi Golfaa -tutustumiskurssi ja maanantaina toinen. Molemmilla kerroilla ryhmät melkein täynnä, ihan mahtavaa! Talven valmistelutyö konkretisoituu vihdoin tekemiseen, ja hommat on jaettu niille 70 vapaaehtoiselle, jotka PuulaGolfin yhteisöstä ilmoittautuivat mukaan. Kaikki tietävät tehtävänsä, ja toimivat aktiivisesti yhteisen tavoitteen eteen.

Muistan elävästi, miten älyttömän hienolta tuntui, kun olin kutsunut koolle vapaaehtoisia tehtävien perehdyttämistilaisuuteen. Elettiin huhtikuuta, ennen pelikauden alkua, kun kesäasukkaita ei oletettavasti ole vielä kovin paljon paikkakunnalla. Ei mitään käsitystä, tulisiko paikalle ketään. Mutta heitä tuli 20! Voi sitä riemun määrää.

Drama Queen minussa voisi todeta sillä hetkellä tuntuneen samalta kuin Gandalfista Rohanin ja Gondorin joukkojen kokoontuessa yhteen. Meillä ei toki ole mitään pahaa vastassamme, hyvää ja kaunista vain, mutta se fiilis oli mahtava, kun tajusin, miten paljon meitä on! Valmistelu oli tehty pienen ydinryhmän kesken, ja paljon käytännön asioita oli jäänyt jo työn puolesta minulle. Mutta me emme olleetkaan yksin, meitä olikin paljon! Kaikki valmiina tekemään oman osuutensa siitä, että kangasniemeläiset ja alueella aikaa viettävät pääsevät osaksi golfin ilosanomasta.



Yhteisöllisyys on valtava voimavara, ja se on parhaimmillaan pienillä paikkakunnilla. Täällä kaveria ei todellakaan jätetä, ja itselle tärkeän ja muiden kanssa yhteisen asian eteen ollaan valmiita tekemään valtavasti töitä – onneksi. Koko Kangasniemi Golfaa -hankkeen kaltaista projektia ei mitenkään pystyisi viemään läpi ilman urheiluseuran vapaaehtoisia, jotka tulevat mukaan rakkaudesta lajiin.

Sama tilanne on varmasti muillakin kylän järjestöillä ja yhdistyksillä – onneksi. Joukkueen voima konkretisoitui myös lauantaina Kesän Avaus -tapahtumassa. Kangasniemellä on valtavasti ihmisiä, jotka ovat valmiita antamaan omasta ajastaan siihen, että muut viihtyvät.

Ensimmäisen kurssipäivän kokemuksia osallistujilta kysellessäni sain kuulla, että vastaanotto oli lämmin ja golfkentälle oli mukava tulla. Se on PuulaGolfin joukkueen ansiota, henkilökunta mukaanlukien. Hienoa porukkaa! Olkaa muutkin ylpeitä omasta joukkueestanne, ja tulkaa testaamaan PuulaGolfin joukkue. Koko Kangasniemi Golfaa -ryhmät alkavat täyttyä mukavasti…