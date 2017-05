Sähkönmyynti tarvitsee tehostusta

Maakunnallinen sähköyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy ja Mikkelin kaupungin omistama Etelä-Savon Energia Oy ilmoittivat viime viikolla valmistelevansa yhteisen myyntiyhtiön perustamista. Yhtiöön on tarkoitus siirtää sähkön myyntiliiketoiminnot ja sitä lähellä olevat palvelut. Molemmissa konserneissa on myös kaukolämpöliiketoimintaa, sähkön siirtoa ja energian tuotantoa, mutta niitä järjestely ei koske.

Jos hanke toteutuu suunnitellusti, uusi myyntiyhtiö aloittaa syyskuussa. Päätökset liiketoimintajärjestelystä on tarkoitus tehdä jo kesäkuun alkuun mennessä.

Hanketta on pohjustettu pitkälle. Valmistelu on aloitettu kaikessa hiljaisuudessa jo viime syksynä.

Suur-Savon Sähkön suurimpia omistajia ovat kunnat ja seurakunnat. Maaseutukunnista isoja omistajia ovat Kangasniemi, Juva, Hirvensalmi ja Mäntyharju. Myös Kangasniemen seurakunnalla on suuri määrä sähköyhtiön osakkeita.

Maakunnallisen sähköyhtiön ja Mikkelin kaupungin energiayhtiön yhteistyöstä on puhuttu pitkään, mutta tähän saakka se on jäänyt vähäiseksi. Perinteisesti kunnat ovat nähneet tärkeänä pitää kiinni siitä, että kuntien ääni kuuluu sähköyhtiössä vahvana. Näkemystä ovat vahvistaneet Suur-Savon Sähkön omistajilleen maksamat osingot, jotka takavuosina olivat varsin huomattavia.

Sähkömarkkinat ovat kuitenkin muuttuneet rajusti. Sähkön hinta on laskenut ja sähköyhtiöiden saamat katteet ovat pieniä. Sähköyhtiöillä on kalliita velvoitteita muun muassa maakaapeloinnin takia.

Jokainen sähkölaskuja maksava on saanut huomata, kuinka aktiivisesti sähköyhtiöt myyvät sähkösopimuksia. Myyjiin törmää kauppakeskuksissa, ja tarjouksia tulvii puhelimesta, sähköpostista ja netistä. Valtakunnallisesti toimivat isot yhtiöt ovat tulleet maakunnallisten yhtiöiden vanhastaan hallitsemille alueille. Markkinaosuuksia saalistetaan aggressiivisesti.

Suur-Savon Sähkö ja Etelä-Savon Energia ovat Fortumin ja muiden valtakunnallisten yhtiöiden rinnalla pieniä toimijoita. Myyntityön kehittäminen ja siirtäminen yhteiseen yksikköön on vastaus kilpailuun. Ilman myynnin tehostamista yhtiöitä uhkaisi kuihtuminen.

Tavalliselta sähkönkuluttajalta muutos ei vaadi toimenpiteitä. Sähkösopimukset jatkuvat ennallaan uudessa yhtiössä.

Loppujen lopuksi näkyvin muutos myyntiyhtiön perustamisessa saattaa olla se, että Suur-Savon Sähkön nimi häviää ja sähkösopimuksiin ja kyltteihin vaihtuu syksyllä uuden toimijan tunnus.